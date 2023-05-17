Бывший замдиректора Нижегородского водоканала получил четыре года колонии

Канавинский райсуд признал бывшего заместителя директора Нижегородского водоканала Александра Жернокова виновным в получении взяток с поставщиков (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима со штрафом в 22 млн руб. и запретили занимать определенные должности в муниципальных учреждениях в течение трех лет. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2018-2020 годах Александр Жерноков подписывал договоры поставщиками ООО «Юникон ЗСК» и «Технострой», которые передавали взятки руководству водоканала. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 26,9 млн руб.

«Подсудимый заключил досудебное соглашение и раскрыл преступную схему получения незаконного вознаграждения руководством Нижегородского водоканала с подрядных организаций»,— сообщили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело остальных предполагаемых участников преступной группы также рассматривается в Канавинском райсуде. Его организаторами гособвинение считает москвичей Олега Лобанова и Илью Рыжего (объявлен в розыск). Руководителем нижегородского отделения группировки следствие считает бывшего гендиректора водоканала Николая Николюка.

По фабуле дела, в 2018–2020 годах участники предполагаемого преступного сообщества получили в общей сложности более 41 млн руб. взяток от поставщиков и подрядчиков водоканала.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Развитие до приговора».

Анастасия Еремина