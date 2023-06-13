Президиум генсовета «Единой России» утвердил выдвижение Собянина на пост мэра Москвы

Президиум генерального совета «Единой России» утвердил решение конференции московского городского регионального отделения (МГРО) о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщил ТАСС замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин. По его словам, решение было принято 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Сидякин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Сидякин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Президиум генсовета партии утвердил решение МГРО (о выдвижении господина Собянина на пост мэра Москвы от партии.— "Ъ") в субботу»,— рассказал господин Сидякин.

Московское отделение «Единой России» 9 июня выдвинуло Сергея Собянина в качестве своего кандидата на предстоящие этой осенью выборы столичного градоначальника. Для господина Собянина это будут первые выборы мэра, на которых он будет баллотироваться как кандидат от партии, а не в качестве самовыдвиженца. В своей предвыборной программе он пообещал «полностью обновленный каркас здравоохранения» Москвы, персонализацию образования и лечения, а также еще более ощутимое снижение уровня преступности.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мэр партии».

Лаура Кеффер