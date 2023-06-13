Маск прокомментировал просьбу Украины об увеличении поставок танков Leopard 2

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что небольшое число танков легко уничтожить противотанковым оружием и минами. Так он прокомментировал просьбу замглавы МИД Украины Андрея Мельника, попросившего у Германии поставить больше танков Leopard 2.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковыми средствами и наземными минами. Лучше либо вообще их не иметь, либо иметь много»,— написал господин Маск в Twitter.

Берлин уже направил Киеву 18 танков Leopard 2. По мнению господина Мельника, количество поставляемых танков можно было бы «утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне». Запасы ФРГ оцениваются в 300 танков. Группа исследователей Oryx утверждает, что Украина в ходе наступления на прошлой неделе потеряла первый танк Leopard 2A4.

Лаура Кеффер