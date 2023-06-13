Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Маск прокомментировал просьбу Украины об увеличении поставок танков Leopard 2

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что небольшое число танков легко уничтожить противотанковым оружием и минами. Так он прокомментировал просьбу замглавы МИД Украины Андрея Мельника, попросившего у Германии поставить больше танков Leopard 2.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковыми средствами и наземными минами. Лучше либо вообще их не иметь, либо иметь много»,— написал господин Маск в Twitter.

Берлин уже направил Киеву 18 танков Leopard 2. По мнению господина Мельника, количество поставляемых танков можно было бы «утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне». Запасы ФРГ оцениваются в 300 танков. Группа исследователей Oryx утверждает, что Украина в ходе наступления на прошлой неделе потеряла первый танк Leopard 2A4.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...