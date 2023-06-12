Поклянитесь и распишитесь

С приближением саммита НАТО в Вильнюсе члены альянса все активнее обсуждают проблему предоставления Украине «гарантий безопасности». В чем именно они будут выражены, мнения союзников расходятся. Так, Киев ждет от союзников конкретики по вступлению в альянс и уверяет, что заручился в этом вопросе поддержкой 20 стран—участниц блока. Украина признает, что до окончания конфликта с Россией присоединение к НАТО невозможно, но ряд государств считают, что до завершения боевых действий и гарантировать что-либо не вполне разумно. Чтобы совместно решить, как выйти из положения и что предложить Киеву, президент Франции Эмманюэль Макрон 12 июня позвал в Париж коллег из Германии и Польши — канцлера Олафа Шольца и президента Анджея Дуду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине надо дать четкие и конкретные гарантии скорого вступления в НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц (справа) выступает за минимум конкретики, а президент Франции Эмманюэль Макрон занимает позицию между ними

Фото: Odd Andersen / AFP Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине надо дать четкие и конкретные гарантии скорого вступления в НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц (справа) выступает за минимум конкретики, а президент Франции Эмманюэль Макрон занимает позицию между ними

Фото: Odd Andersen / AFP

В Париже 12 июня собрались президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда, а также канцлер Германии Олаф Шольц. Перед участниками «Веймарского треугольника», созданного еще в 1991 году, стояла непростая задача — придумать, что конкретно Североатлантический альянс может предложить Украине на предстоящем 11–12 июля в Вильнюсе саммите НАТО. За месяц до вильнюсской встречи среди 31 союзника так и не сложилось единого мнения, как, что и в какой форме пообещать Киеву в плане дальнейшей интеграции, чтобы и альянс под удар не поставить, повысив вероятность прямого столкновения с Россией, и Украину не разочаровать (cм. “Ъ” от 9 июня).

Встречавшихся же во французской столице политиков можно было условно записать в представители трех подходов к проблеме.

Анджей Дуда выступает в роли безоговорочного сторонника скорейшей интеграции Украины и предоставления ей конкретных гарантий по вступлению в альянс.

выступает в роли безоговорочного сторонника скорейшей интеграции Украины и предоставления ей конкретных гарантий по вступлению в альянс. Олаф Шольц придерживается осторожного подхода, считая преждевременным давать Украине какие-либо твердые обещания по присоединению к НАТО и предлагая сосредоточиться на гарантиях ее снабжения вооружением «столько, сколько потребуется», чтобы она могла и дальше противостоять России.

придерживается осторожного подхода, считая преждевременным давать Украине какие-либо твердые обещания по присоединению к НАТО и предлагая сосредоточиться на гарантиях ее снабжения вооружением «столько, сколько потребуется», чтобы она могла и дальше противостоять России. Эмманюэль Макрон же, позвавший коллег на разговор в Елисейский дворец, занимает срединную позицию: определенные гарантии Киеву должны быть даны, но расставлять все точки над i пока рано.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее давал понять, что Киев хочет зафиксировать в Вильнюсе конкретную схему присоединения страны к НАТО в будущем, а не те же общие формулировки и обещания, прозвучавшие еще в 2008 году в Бухаресте. При этом украинский лидер признал, что не рассчитывает на членство в альянсе до завершения конфликта с Россией, но намерен получить письменные подтверждения, что это произойдет сразу после прекращения боевых действий. По его мнению, вступление страны в альянс и есть те самые «гарантии безопасности», о форме и содержании которых сейчас спорят союзники. Если Украина не получит соответствующие заверения в июле, то и делать ей на саммите нечего, сказал президент, которого через месяц ждут в литовской столице.

Другими словами, Киев ждет от партнеров формализации своей поддержки вступления Украины в НАТО.

По словам замглавы офиса президента страны Игоря Жовквы уже собрана «формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами». В качестве примера господин Жовква привел позицию Канады, чей премьер-министр Джастин Трюдо на днях побывал в Киеве и подписал соответствующую декларацию. В документе отмечается, что Оттава поддерживает присоединение Украины к блоку, «когда позволят условия».

Большинство союзников действительно считают приемлемым подписаться под такой формулировкой. Проблема в том, что все решения в НАТО принимаются консенсусом и Украине необходимо согласие всех членов организации, чтобы получить схожую бумагу от лица всего альянса.

Одиннадцать стран, среди которых есть и ключевые, пока не торопятся с окончательными выводами. И речь идет не только о Германии, канцлер которой, заявив о поддержке «гарантий безопасности» для Украины, недавно напомнил, что одно из условий вступления в альянс — отсутствие пограничных конфликтов. По данным западных СМИ, против излишней поспешности выступают и США. Американский президент Джо Байден еще в феврале давал понять Анджею Дуде, что как минимум сейчас Украины в военном блоке не будет. А без поддержки Вашингтона ее вступление в НАТО вряд ли имеет какие-либо шансы на успех. Другое дело, что, скорее всего, господин Байден подразумевал невозможность принятия такого решения до завершения конфликта.

Так или иначе НАТО придется что-то предложить Украине на июльском саммите — и это при любых обстоятельствах должно называться «гарантиями безопасности».

Иначе, как пояснил изданию Politico анонимный французский дипломат, неспособность союзников прийти к общему мнению «станет самым большим подарком для России».

Господин Макрон недавно предлагал разработать для Киева модель, схожую с «израильской» — «между безопасностью, обеспечиваемой Израилю, и полноценным членством» в альянсе. Другими словами, президент Франции в этом сходится с канцлером Шольцем, поскольку такой сценарий предполагает обязательства (в случае Израиля — от США) по снабжению Киева оружием, технологиями и другого рода помощью, однако 5-я статья Вашингтонского договора о том, что нападение на одну страну считается нападением на всех, на Украину по-прежнему распространяться не будет. По данным западных СМИ, одним из возможных решений может быть повышение комиссии Украина—НАТО до уровня совета Украина—НАТО. Серьезных рисков эскалации с Россией такой сценарий не предполагает, зато продемонстрирует стремление альянса к развитию интеграционного процесса.

Впрочем, такой шаг в Киеве считают недостаточным. Там ждут от партнеров письменных обязательств — если не по членству, то хотя бы по снабжению вооружениями. Как заявлял в мае глава офиса президента Украины Андрей Ермак, страна и так уже получает «основные гарантии», но намерена добиться «закрепления этих гарантий» на бумаге.

Отправившийся в Париж на разговор с господами Макроном и Шольцем Анджей Дуда перед вылетом провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. «Мы понимаем важность сильных шагов альянса по гарантиям безопасности для Украины. Спасибо за мощную оборонную поддержку со стороны Польши… Спасибо Анджею за крепкую и непоколебимую позицию»,— заявил украинский лидер. Насколько усилия господина Дуды по продвижению запроса со стороны Киева окажутся успешными, вряд ли будет понятно вплоть до саммита в Вильнюсе.

Не в пользу реализации программы-максимум на саммите в июле говорит и тот факт, что крупные западные страны публично выступают за скорейшее урегулирование конфликта, пусть и на условиях Киева.

Но в ряде столиц сомневаются, что принятие Украины в альянс сразу после завершения боевых действий приблизит реализацию такого сценария. Как заявлял в начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение Североатлантического альянса».

Алексей Забродин