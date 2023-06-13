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Коммерсантъ FM
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Первые российские беспилотные грузовики начнут перевозить грузы по трассе М-11 с 14 июня

Беспилотные грузовики КамАЗ начнут ездить по трассе М-11 «Нева» с 14 июня, сообщил Минтранс. Первые рейсы доставят грузы из Санкт-Петербурга в Москву.

«Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 "Нева"»,— сообщил Минтранс (цитата по ТАСС). В проекте участвуют перевозчики ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-снабжение».

К эксплуатации беспилотного транспорта на М-11 будут допущены производители, чья продукция прошла оценку соответствия требованиям безопасности, которую проводит ФГУП НАМИ. МВД также должно внести запись об отнесении транспорта в категорию беспилотного. Пока процедуру прошел только КамАЗ. Ожидается, что в ближайшее время на трассу также выйдут беспилотные грузовики «Сберавтотеха». Транспорт компании прошел сертификацию НАМИ.

Как сообщалось ранее, пока речь идет о транспорте четвертого уровня автономности: в кабине КамАЗа будет присутствовать водитель. На данный момент КамАЗ уже выпустил два беспилотных грузовика: «КамАЗ-54901» и «КамАЗ-54907». Они были протестированы в конце декабря 2022 года.

Подробнее о новом рынке — в материале «Без водителя дешевле».

Леонид Уварчев

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