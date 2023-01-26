Без водителя дешевле

Минтранс предлагает установить льготные тарифы на будущую перевозку грузов беспилотными грузовиками по трассе М-11, а недополученные из-за этого доходы — субсидировать оператору таких рейсов из бюджета. В ведомстве рассчитывают, что тариф на 10% ниже среднерыночного будет привлекателен для грузоотправителей и простимулирует их использовать «высокоавтоматизированные транспортные средства». Первый такой рейс по М-11 намечен на май, планируемый уже в этом году трафик беспилотников по этой трассе — 2,5 тыс. проездов при объеме грузооборота в 32,7 млн тонно-километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

Минтранс разработал проект правил предоставления в 2023 году субсидии из федерального бюджета на возмещение доходов, недополучаемых оператором беспилотных грузовых перевозок по трассе М-11 «Нева» (платная дорога «Москва—Санкт-Петербург»). Соответствующий проект постановления правительства размещен на regulation.gov.ru.

Оператором беспилотной грузовой перевозки по М-11 является ООО «Инновационный центр “КАМАЗ”», размер выделяемой ему в 2023 году субсидии составит 41,3 млн руб. Фактически эти деньги выделяются оператору для того, чтобы он мог установить приемлемые тарифы для компаний, отправляющих грузы беспилотными грузовиками,— без субсидии такие перевозки были бы дороже обычных. По словам участников проекта, первый беспилотный грузовой коммерческий рейс по M-11 может состояться уже в мае этого года.

В пояснительной записке к проекту постановления сообщается, что повышенная себестоимость перевозки грузов с использованием «высокоавтоматизированных транспортных средств и наличием водителя-испытателя в кабине не позволяет установить конкурентный тариф» на такие рейсы и достичь рентабельности. Поэтому Минтранс предлагает установить для грузоотправителей льготный размер платы на такие перевозки, который будет ниже среднерыночного на 10%.

Поясним, что беспилотные грузоперевозки по маршруту «Москва—Санкт-Петербург—Москва» стали возможны после того, как в октябре 2022 года правительство одобрило введение экспериментального правового режима (ЭПР) для федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11. В этом проекте участвуют производители высокоавтоматизированных грузовиков (КАМАЗ и НПО «Старлайн»), перевозчики («Глобалтрак Лоджистик», «Магнит», X5 Transport) и оператор дорожной инфраструктуры — госкомпания «Автодор». В Минтрансе сообщили “Ъ”, что прорабатывается вопрос внесения изменений в соответствующую программу ЭПР «с целью включения “ИЦ КАМАЗ” в число участников экспериментального правового режима».

«Мы верим в этот проект, и в дальнейшем при наращивании объема перевозок беспилотным способом, а также формировании у потребителя понимания, что эта услуга гарантирует скорость и качество при комфортном тарифе, объем субсидирования однозначно будет сокращаться (до выхода проекта на коммерческую окупаемость)»,— сказала “Ъ” заместитель гендиректора «Глобалтрак Лоджистик» Мария Степанова.

В Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» сообщили “Ъ”, что согласно паспорту проекта «Беспилотные логистические коридоры», планируемый трафик высокоавтоматизированных транспортных средств на трассе М-11 «Нева» в 2023 году составляет 2,5 тыс. проездов, в 2024 году — 11 тыс. Уровень грузооборота запланирован в объеме 32,7 млн и 143 млн тонно-километров соответственно.

Несмотря на такую точность в планах чиновников, будущее количество беспилотных фур на М-11 пока не известно. КАМАЗ в рамках эксперимента ранее обещал вывести на М-11 в 2023 году пять «своих» беспилотных грузовиков, в 2024-м — до 50. В «Глобалтрак Лоджистик» говорят, что совместно с КАМАЗ планируют к 2025 году нарастить количество постоянно работающих на М-11 беспилотных тягачей с полной загрузкой до десяти. В пресс-службе «Магнита» сообщили “Ъ”, что компания участвует в программе ЭПР в качестве эксперта по апробации инициативы, а также выступает грузоотправителем и грузополучателем. «Собственные машины мы выпускать на трассу не планируем. При этом мы намерены обеспечить загрузку беспилотных автомобилей, участвующих в эксперименте: объемы продукции от “Магнита” могут составить 18,6 млн тонно-километров в год»,— рассказали в компании.

Венера Петрова