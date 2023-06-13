Боевым везде у нас дорога

Совет Госдумы утром во вторник утвердит порядок работы палаты на эту неделю. В предварительных планах — несколько вопросов, связанных с обороной и безопасностью. Так, депутаты повысят призывной возраст, разрешат службу по контракту людям с судимостью и установят право первоочередного приема в школы и детские сады для детей участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Также будет рассмотрен законопроект о блокировке информации, содержащей предложения о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Комитет Думы по обороне на прошлой неделе рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который разрешает гражданам, имеющим судимость или признанным ограниченно годными к военной службе, поступать на нее по контракту (при этом судимость будет погашена). Исключение составят лица, осужденные за изнасилования, терроризм, госизмену, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений. Проект внесли в Думу 31 мая глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — единороссы). В пояснительной записке они отмечают, что многие россияне хотят поступить на военную службу по контракту, но не имеют на это законного права. В заключении комитета также говорится о необходимости принять поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу, чтобы предусмотреть для таких лиц порядок и основания освобождения от наказания, погашения судимости, приостановления предварительного расследования и прекращения уголовного преследования.

Также на этой неделе Дума рассмотрит в первом чтении законопроект депутатов из комитета по обороне о поэтапном повышении призывного возраста: с 2024 года призывать в армию будут граждан в возрасте от 19 до 30 лет, с 2025-го — от 20 до 30 лет, с 2026-го — от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке авторы объясняют свою инициативу стремлением гарантировать молодым людям получение образования. Кроме того, по их подсчетам, это позволит снизить затраты на медицинское освидетельствование призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, более чем на 639 млн руб. в год.

В повестку пленарного заседания 14 июня планируется включить поправки к закону «О статусе военнослужащих», внесенные группой сенаторов и депутатов (включая лидеров всех фракций), о первоочередном приеме в школы и детские сады детей участников СВО. Также на рассмотрение будут вынесены инициативы оппозиции об отсрочках от призыва по мобилизации, которые депутаты внесли сразу после ее объявления осенью прошлого года. Так, коммунист Михаил Матвеев предлагал освободить от мобилизации докторов и кандидатов наук, а также граждан, не проходивших военную службу, а «Новые люди» выступили за отсрочку индивидуальным предпринимателям и главам фермерских хозяйств. Все эти предложения комитет по обороне рекомендовал к отклонению.

На этой неделе ожидается и первое чтение поправок к закону о защите информации, подготовленных членами думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России. Авторы предлагают дать генпрокурору и его заместителям полномочия по ограничению доступа к «информации, содержащей предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооруженной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования». Как указано в пояснительной записке, за период СВО «установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ и о возможных способах осуществления такого финансирования», что представляет угрозу безопасности России.

Кроме того, на этой неделе Дума рассмотрит во втором чтении поправки к Кодексу об административных нарушениях от группы депутатов во главе с единороссом Антоном Горелкиным об ответственности за незаконное использование иностранных мессенджеров. С марта уже запрещено их использование для пересылки персональных данных банками и госкомпаниями, теперь же предложено ввести наказание за нарушение этого запрета: должностных лиц будут штрафовать на суммы от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридических лиц — от 100 тыс. до 700 тыс. руб.

Наконец, комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять на этой неделе в первом чтении законопроект депутата Ивана Мусатова (ЛДПР) об установлении контроля за расходами лиц, занимающих должности в публично-правовых компаниях. Как пояснил председатель комитета Василий Пискарев («Единая Россия»), проект направлен на устранение пробелов в законодательстве. Сейчас в России действует 10 публично-правовых компаний, среди которых Роскадастр, Фонд развития территорий, Банк «ДОМ.РФ», Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства и другие.

Ксения Веретенникова