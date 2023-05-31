Госдума не поддержала отсрочку от мобилизации для ученых и неслуживших

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что комитет по обороне рекомендовал отклонить два предложенных им законопроекта: о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также не проходившим военную службу. В заключении комитета говорится, что предлагаемые меры не соотносятся с подходом, принятым в российском законодательстве о мобилизации. В январе комитет уже отвергал инициативу господина Матвеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам Михаила Матвеева, в законопроектах он исходил из того, что в указе президента России Владимира Путина речь идет о частичной мобилизации: она предполагает призыв имеющих опыт военной службы. В условиях специальной военной операции, а не войны депутат посчитал излишним призыв кандидатов и докторов наук.

«Однако выяснилось, что никакого понятия "частичной" мобилизации в законе нет и не будет, и ограничивать себя на будущее МО не может, а время мобилизации означает "военное". Терминология не та»,— написал господин Матвеев в своем Telegram-канале, где опубликовал фотографии заключения комитета по обороне. Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, о ее завершении — 31 октября. Однако официального указа об окончании мобилизационных мероприятий подписано не было.

По словам Михаила Матвеева, различие в терминологии препятствует решению вопросов о призыве тех или иных граждан. В комитете по обороне при этом указали, что подходы к частичной мобилизации на уровне законодательства не могут отличаться от подходов к всеобщей мобилизации.

Михаил Матвеев внес в Госдуму два указанных законопроекта в октябре 2022 года. Господин Матвеев считает, что «кризис в науке и образовании в России будет необратим», если ученые продолжат покидать страну в связи с возможным призывом.

В заключении комитета по обороне говорится, что отсрочку могут получить ученые, «которые заняты в критически важных для страны отраслях экономики». Кроме того, комитет указал, что мобилизация представляет собой «особый правовой режим», при котором отсрочка предусмотрена при «исключительных обстоятельствах».

Лусине Баласян