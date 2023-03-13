Растет возраст духов

В Госдуму внесен законопроект о повышении возраста призыва в армию с 18–27 до 21–30 лет. Авторы поправок — депутаты-единороссы из комитета по обороне Андрей Картаполов, Андрей Красов и Юрий Швыткин — предлагают провести реформу в течение трех лет. Верхняя планка призыва будет, по их задумке, поднята до 30 лет уже в следующем году, а нижняя подтянется постепенно: до 19 лет — в 2024 году, до 20 — в 2025 году и до 21 — в 2026 году. Такая мера позволит Минобороны помочь решить проблемы с комплектованием, полагает эксперт. Другой указывает, что военному ведомству «нужны не только более зрелые, но и качественно подготовленные военнослужащие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты поддерживают приток в армию «зрелого контингента»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Эксперты поддерживают приток в армию «зрелого контингента»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В декабре прошлого года, выступая на коллегии Минобороны, увеличить призывной возраст предложил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Реформировать систему призыва следует «поэтапно», отметил министр, подчеркнув, что это не инициатива для обсуждений, а фактически военное задание, которое должно стать «ответной мерой» на попытки НАТО нарастить «военный потенциал» (в частности, «за счет Швеции и Финляндии») у границ РФ. Тогда же господин Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих в российской армии до 1,5 млн человек. С ним согласился президент Владимир Путин, за полгода до этого распорядившийся увеличить число военнослужащих в вооруженных силах до 1,15 млн человек. Задание министра обороны будет исполнено уже в этом году, заявил в январе председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он опубликовал комментарий, в котором призвал военкоматы в течение двух месяцев «разобраться, сколько людей попадают под новые требования», и «привести эти данные в соответствие с военным заданием».

Законодательно инициатива оформилась к марту, на рассмотрение парламента поправки внесены членами думского комитета по обороне — помимо господина Картаполова соавторами выступили Андрей Красов и Юрий Швыткин. Они предложили изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» и в закон «Об альтернативной гражданской службе», однако реализацию проекта отложили на следующий год.

Согласно поправкам, возраст призыва будет увеличен в три этапа:

с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет,

с 1 января по 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет,

с 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет.

Корректировка «позволит исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты» для получения отсрочки во время учебы, говорится в пояснительной записке к проекту.

Постепенное повышение призывного возраста с 18 лет до 21 года поможет, надеются депутаты, «сократить финансовые обязательства федерального бюджета» на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников-студентов более чем на 639 млн руб. в год. «Ежегодно около 675 тыс. граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования — более 35 тыс. человек и среднего профессионального образования — почти 390 тыс. человек»,— объясняют авторы законопроекта.

Верхний предел призывного возраста депутаты «в качестве компенсации» предлагают увеличить с 27 до 30 лет. Так, «для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе, и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований», авторы предусмотрели «возможность пройти военную службу по призыву, если у них есть такое желание».

Депутаты объясняют, что ежегодно с воинского учета призывников снимается около 80 тыс. человек, достигших 27-летнего возраста и не прошедших военную службу. Около 30 тыс. человек из них «не имеют на то законных оснований», говорится в проекте.

Кроме того, «около двух тысяч человек ежегодно» в возрасте до 30 лет приобретают гражданство РФ — их тоже «коснутся положения законопроекта», указывают авторы.

Все авторы законопроекта оказались недоступны для комментариев “Ъ” в понедельник. На запрос об участии Минобороны в разработке документа и необходимости доработки инициативы в ведомстве также не ответили.

Ранее военный эксперт Валерий Ширяев подчеркивал в беседе с «Ъ-FM», что на время переходного периода в три года «сольются две базы — призывники с 18 лет и после 21 года». По его словам, «сейчас проблемы есть даже с призывом по сравнительно небольшим заданиям, которые выписываются военкоматом. Город с населением 30–35 тыс. иногда должен от 80 до 200 человек в призыв. При этом качество их здоровья резко ухудшилось».

Нельзя игнорировать «рациональное зерно» в предложенных поправках, считает руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. Он указывает, что «человек в 18–19 лет еще слабо отвечает за свои поступки» и увеличение возрастной планки для военнослужащих «выглядит обоснованным»: «Мы повышаем количество зрелого контингента и одновременно сокращаем логистические затраты военкоматов на медкомиссии». С другой стороны, повышение верхней планки до 30 лет, по мнению эксперта, «говорит о желании Минобороны расширить призывную базу» и о «проблемах ведомства с комплектованием». Господин Табалов полагает, что Минобороны и в частях, и в запасе хотело бы видеть «не только в более зрелых, но и в качественно подготовленных военнослужащих, которых готовили не десять дней или три месяца, но хотя бы год». Опасения у эксперта вызывают граждане в возрасте от 27 до 30 лет, которых проект пока касается только в части добровольной службы. Господин Табалов не исключает, что законопроект могут доработать «не в лучшую для них сторону» на этапе второго чтения в Госдуме.

Мария Старикова