Сыну за отца

Руководство ряда регионов пообещало финансовую поддержку детей участников спецоперации российских войск на Украине. В основном речь идет о ежемесячных стипендиях для первокурсников. Однако в некоторых субъектах местные власти планируют без очереди зачислять таких детей в детские сады, школы, колледжи и летние оздоровительные лагеря, а в некоторых случаях — оплачивать им высшее образование и субсидировать покупку жилья по достижении 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как подробно рассказывал “Ъ”, в этом году в системе высшего образования появились новые льготы: дети участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине получили преференции при поступлении. Указ о специальной квоте для поддержки семей граждан, принимавших и принимающих участие в спецоперации, подписал в мае президент Владимир Путин. На особые условия могут рассчитывать дети не только военнослужащих, но и сотрудников госорганов или органов исполнительной власти, а также органов внутренних дел, которые участвовали в СВО. Вузы должны были выделить для них специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест. Как ранее сообщал “Ъ”, желающих воспользоваться специальной квотой сейчас меньше, чем зарезервированных для них мест (см. “Ъ” от 28 июля).

Некоторые регионы решили пойти дальше. 11 августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о денежной выплате детям участников спецоперации, которые поступили в этом году на первый курс в вузы. Выплата будет единоразовой и составит 50 тыс. руб. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, порядок и условия этой меры поддержки сейчас прорабатываются и будут закреплены нормативным актом позже. Однако уже анонсировано, что выплата из областного бюджета будет предоставляться с октября 2022 года. По информации областного министерства образования, пока количество детей, зачисленных в вузы в рамках специальной квоты, составляет «более десяти человек». Точную цифру там назвать затруднились, поскольку приемная кампания завершилась еще не во всех университетах.

Власти соседней Бурятии приняли закон о социальной поддержке детей, чьи родители задействованы в боевых действиях. В перечне льгот — оплата за счет средств республиканского бюджета полной стоимости обучения детей в российских государственных вузах. Детей таких военнослужащих также можно будет без очереди зачислять в детские сады, школы, в летние оздоровительные лагеря на территории республики.

Власти Ленинградской области также приняли решение, что детей участников боевых действий будут без очереди зачислять в детские сады и колледжи на территории региона.

Правительство Нижегородской области приняло решение о выплате ежемесячных стипендий детям военнослужащих — 10 тыс. руб. Мера поддержки распространяется на учащихся 10–11-х классов, а также студентов колледжей и вузов. Средства будут выделены из областного бюджета. Точное количество получателей стипендии в правительстве сообщить пока затруднились, поскольку не во всех вузах готовы приказы о зачислении. На данный момент речь идет о более 80 школьников, которые с 1 сентября пойдут в 10–11-е классы, и, по предварительным оценкам, более 70 студентов. При этом студенты—дети участников СВО будут получать стипендию вне зависимости от того, в каком регионе получают высшее образование.

Ежемесячные стипендии для детей военнослужащих и сотрудников, погибших или раненных в ходе СВО, были учреждены указом главы Дагестана Сергея Меликова еще 9 июня. С 1 сентября студентам средних специальных учебных заведений будут выплачивать 2,5 тыс. руб., обучающимся в вузах — 5 тыс. руб. Добавим, в конце июня совет при главе Дагестана по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал правительству республики разработать нормативно-правовые акты, устанавливающие право внеочередного приема детей участников СВО в детские сады по выбору родителей, а также предусматривающие льготы при поступлении их на учебу в средние специальные учебные заведения и колледжи.

Проживающие в Ивановской области дети участников СВО получат единовременную выплату в размере 30 тыс. руб. при поступлении в вуз, сообщило правительство региона.

В Кировской области планируют полностью компенсировать стоимость обучения в региональных вузах детям, если они не будут приняты в рамках специальной квоты. Также дети погибших или ставших инвалидами первой группы участников спецоперации будут получать ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. по достижении ими 18 лет и при условии проживания в регионе. Дети инвалидов второй группы будут получать 3,5 тыс. руб. Право на такую выплату распространится и на студентов очной формы обучения до достижения ими возраста 23 лет.

Пресс-служба правительства Приморского края сообщает: каждый ребенок военнослужащего или добровольца имеет право на социальную выплату для приобретения или строительства жилья, если отец погиб или стал инвалидом первой группы в ходе СВО. Выплата будет предоставляться детям по достижении 18 лет по нормативам предоставления жилья детям-сиротам. Также выплату получат дети, обучающиеся в вузах, которым на момент смерти или инвалидности родителя не исполнилось 23 лет.

В школах и колледжах детям военнослужащих, погибших при исполнении долга или получивших инвалидность, будет организовано бесплатное двухразовое питание. Кроме того, установлена доплата в размере 15 тыс. руб. для сборов в школу и по 5 тыс. руб. ежемесячно для детей из семей погибшего или ставшего инвалидом первой группы родителя. Для детей военнослужащих второй группы инвалидности также предоставлено бесплатное двухразовое питание и доплата на сборы в школу — 8 тыс. руб. и по 3,5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка.

В Саратовской области детям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, местные власти обещают бесплатную путевку на санаторно-курортное оздоровление на территории Саратовской области (в санатории «Ударник», «Волжские зори», «Пещера монаха» и «Пугачевский»), а также за пределами региона. На период службы отца дети смогут бесплатно посещать детские сады.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, рассказали “Ъ” в правительстве города, выделил дополнительные средства на отдых в детских лагерях детей участников СВО. За счет бюджета Севастополя уже отдохнули 155 таких детей. На эти цели выделено, отмечают чиновники, около 3,5 млн руб.

В Крыму, Татарстане, Ростовской области, Краснодарском крае и Чувашии выплаты детям участников спецоперации не предусмотрены. Впрочем, в беседе с “Ъ” чиновники чувашских министерств и ведомств неофициально выразили надежду на возможное федеральное решение о выплатах детям участников спецоперации из федерального бюджета. Возможности республиканского бюджета планировать и производить такие выплаты пока не позволяют.

Корреспондентская сеть “Ъ”