Санкции отразились на слухе

Российские ритейлеры и рестораторы, представители сферы услуг и развлечений ощутили нехватку профессионального звукового оборудования: последствия серьезного роста цен в прошлом году усугубили новые санкции США. Частично освободившиеся ниши занимают российские производители, число заказов у некоторых выросло на 70–100%. Однако, признают участники рынка, им все сложнее конкурировать с китайским оборудованием, которое хуже по качеству, но значительно дешевле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Поставщики аудиосистем для бизнеса (супермаркетов, ресторанов, торговых центров, организаторов коммерческих и государственных мероприятий) рассказали “Ъ”, что среди заказчиков снизился спрос на звуковые системы премиальных зарубежных брендов, которые заменяют китайские и российские продукты. Так, по оценке Cubic Media, с 2020 года по первое полугодие 2023 года в РФ спрос на оборудование Bose и Sonance, которое используется для трансляции фоновой музыки и рекламных роликов в точках продаж и на мероприятиях, упал почти в семь раз. Речь идет о встраиваемых акустических системах, потолочной акустике, колонках, усилителях и др.

Согласно исследованию Music Trades, российский рынок звукового оборудования сейчас составляет около 30 млрд руб., говорят в Cubic Media, доля профессионального оборудования — порядка 40%. Техника, как и на других рынках, стала дорожать почти сразу после начала военных действий на Украине, и с тех пор цены выросли на 50–70%, уточняют в компании. Ситуация усугубилась после введения в феврале очередного пакета санкций США, говорит источник “Ъ” в отрасли (см. “Ъ” от 25 февраля). Поставщики не могут поставлять товар в Россию, в Европе накладывают арест на любой экспорт, есть проблемы и с переводом оплаты, добавляет вице-президент Ассоциации ивент-диджеев Оливия Чистова.

Серьезного дефицита на рынке пока не ощущается. Как отмечает госпожа Чистова, в обороте еще осталось свежее подержанное оборудование, также кафе и рестораны «могут обойтись полупрофессиональными звуковыми системами». Управляющий партнер фонда ITD Properties Инесса Самохвалова уточняет, что ее компания еще не закупала новое звуковое оборудование, но столкнулась со сложностями при ремонте имеющегося из-за нехватки комплектующих.

Собеседник “Ъ” в одном из крупных дистрибуторов акустического оборудования для мероприятий, сферы услуг говорит, что растет спрос на китайское оборудование: «За последний год он увеличился где-то на 20–25%. Эта техника дешевле, но есть вопрос к качеству». Оливия Чистова добавляет, что дистрибуторы переориентируются и на российских производителей: Universal Acoustics, TDA Audio, Senzar Acoustics, ProTone, ASR Acoustic.

Значительное увеличение числа заказов на оборудование на фоне нехватки европейской и американской техники подтверждает директор Senzar Acoustics Владислав Азаров: «В основном спрос наблюдается со стороны инсталляционных компаний, которые занимаются интеграцией при оборудовании стадионов, залов, при строительстве частных ресторанов. До конца 2023 года ожидаем рост в 100%».

В ProTone число заказов выросло на 70% в первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2021-го, говорит менеджер по проектированию компании Андрей Смирнов. По его словам, оборудование компании поставляется в дома культуры, дворцы спорта, развлекательные заведения, театры. В ГК «Унвис-Про» (ASR Acoustic) рост спроса на оборудование в первом квартале год к году составил 120%: «У дешевых китайских колонок, например Kara, низкое качество звука без усиления, у нас же есть системы усиления и процессинга». Однако к концу 2023 года значительного роста в компании не прогнозируют из-за увеличения конкуренции с КНР.

Юлия Юрасова