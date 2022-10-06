Со звуком и светом вышло нехорошоу

Продавцы и прокатчики оборудования для организации концертов и шоу столкнулись с дефицитом техники. До 70% звуковых и световых систем приходилось на американских и европейских производителей, и официальные поставки этого оборудования практически прекратились. К тому же специалисты, работающие с этой техникой, зачастую сейчас уезжают из страны или подлежат частичной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Организаторы концертов и развлекательных мероприятий рассказали “Ъ”, что сталкиваются со сложностями по поставкам оборудования технического сопровождения. Речь идет о студийном оборудовании, пультах управления звуком и светом, радиосистемах, микрофонах и наушниках. По словам владельца группы компаний DJStore Юрия Холодка, после начала военной операции и введения западных санкций поставки в Россию европейского и американского оборудования для организации концертов, которое занимало 70% от общего пула закупок техники, практически прекратились.

Доля закупки оборудования из США и Европы сократилась в несколько раз, в дефиците оказались практически все музыкальные системы (оборудование Pioneer, Native Instruments, студийное оборудование Arturia, микрофоны и наушники Sennheiser, цифровые и аналоговые микшеры от Allen Heath, микрофоны и радиосистемы Shure и т. д.), подтверждает тенденцию член Ассоциации ивент-диджеев Оливия Чистова.

Руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС Энтертейнмент» Янина Татарицка говорит, что «в моменте» дефицита оборудования для организации концертов (светильники, колонки, пульты) нет: «Наши запросы на оборудование для мероприятий отработаны компаниями, предоставляющими его в прокат». Однако она отмечает, что цены на техническое сопровождение концертов с начала военной операции увеличились на 20–30%, а оборудование для крупных проектов и шоу нужно заказывать заранее, из-за чего сроки поставок и стоимость самой аренды увеличились.

Решить проблему с помощью параллельного импорта получается лишь отчасти. Малые дистрибуторы начали ввозить оборудование для концертов, говорит Юрий Холодок, но у них нет гарантийного обслуживания, а ценообразование становится «хаотичным». По его словам, средняя стоимость западного оборудования, например микрофонов и микшеров, выросла с 30 тыс. до 120–140 тыс. руб. Выросшая стоимость, а также увеличившееся время доставки зачастую делает работу с параллельным импортом нерентабельной для ивент-индустрии, которая и так находится в стагнации, добавляет госпожа Чистова.

В результате оборудование из Европы и США вымывается с российского рынка китайскими аналогами. Около 90% от общего объема закупок занимает китайское оборудование, говорит господин Холодок. Но, во-первых, продукция из КНР покрывает далеко не все потребности. «Среди самых дефицитных позиций — беспроводные радиосистемы»,— указывает господин Холодок. А во-вторых, по словам Оливии Чистовой, остаются проблемы с качеством: «Влияют и более дешевая элементная база, незрелые инженерные решения, а также непонимание самой концепции звука. Цена ниже, чем на оборудование из США и ЕС, но пропорционально качеству». Растет интерес и к отечественному оборудованию, но его пока мало кто производит (краснодарская ProTone, чувашская Senzar, омская TDA Audio, московская Universal Acoustics).

После начала частичной мобилизации в России к проблеме дефицита оборудования в сфере технического обслуживания мероприятий добавился и кадровый дефицит. По словам собеседника “Ъ” на рынке световой и звуковой техники, за последние дни целый ряд компаний лишился специалистов. «Некоторые были мобилизованы, другие решили покинуть страну. Если мобилизация продолжит набирать обороты, то нам придется отказаться от 30% наших заказов, так как выполнить их будет некому»,— говорит собеседник “Ъ”.

Тимофей Корнев