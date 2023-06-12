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Коммерсантъ FM
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Ислама Махачева ждут в реванше

Российскому чемпиону UFC, видимо, придется снова драться с Чарльзом Оливейрой

В минувшие выходные, похоже, определился очередной соперник единственного российского чемпиона UFC Ислама Махачева. Глава основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена Дейна Уайт настаивает на том, что Махачев должен защищать чемпионское звание в категории до 70 кг в поединке против бразильца Чарльза Оливейры, уверенно нокаутировавшего очень сильного бойца Бенеила Дариюша. Речь идет о матче-реванше. Именно в бою против Оливейры в прошлом году Махачев добыл пояс, победив бразильца досрочно, в первом раунде.

Поединок Ислама Махачева (слева) с Чарльзом Оливейрой

Поединок Ислама Махачева (слева) с Чарльзом Оливейрой

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Поединок Ислама Махачева (слева) с Чарльзом Оливейрой

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

О том, что он «с нетерпением ждет» боя Чарльза Оливейры и Ислама Махачева, Дейна Уайт рассказал журналистам после окончания турнира UFC 289 в Ванкувере. Уайт добавил, что такой поединок должен случиться, поскольку «имеет смысл» в свете очередного выступления Оливейры. В Ванкувере тот встречался с известным американским бойцом иранского происхождения Бенеилом Дариюшем, входящим в топ-пятерку рейтинга лучших легковесов (до 70 кг) UFC, и взял верх над ним чрезвычайно эффектно. В конце первого раунда Оливейра обрушил на Дариюша град ударов, и рефери был вынужден остановить матч ввиду неспособности оппонента бразильца к сопротивлению.

Сам Чарльз Оливейра после своего успеха также дал понять, что считает вопрос с поединком против Ислама Махачева, по сути, решенным. Он сказал, что «должен пройти через Махачева», поскольку у того есть чемпионский пояс.

Правда, Оливейра отметил, что пока не знает, когда снова сможет выйти в октагон, а в данный момент намерен «вернуться к своей семье домой» и «немного расслабиться», пока его команда договаривается об условиях будущего боя.

Речь идет об организации матча-реванша — довольно частого явления в UFC. Именно в бою против Чарльза Оливейры Ислам Махачев выиграл титул в категории до 70 кг, особенной для России. В ней в течение нескольких лет доминировал его непобедимый и пользующийся колоссальной популярностью соотечественник Хабиб Нурмагомедов, который после завершения карьеры стал тренером своего друга Махачева и помог ему взобраться на вершину. Поединок Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой за вакантный в тот момент титул состоялся в октябре прошлого года, и после него идея с реваншем, казалось, утратила актуальность. Дело в том, что Махачев выиграл слишком убедительно.

Явно превосходя соперника в активности и агрессивности, он уже во втором раунде мощным ударом отправил бразильца на настил, а потом применил убийственный по своей эффективности удушающий прием.

Статус суперзвезды высшего ранга Ислам Махачев, единственный сейчас отечественный чемпион UFC, закрепил в феврале. В бою, прошедшем в Перте, он, правда, с огромным трудом, решением судей, справился с поднявшимся в легкий вес из предыдущего (до 66 кг) знаменитым австралийцем Александром Волкановски, возглавлявшим классификацию сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории. Вариант с матчем-реваншем Волкановски и Махачева представлялся весьма вероятным. Но австралийский спортсмен в итоге предпочел вернуться в родной вес и в нем встретиться с мексиканцем Яиром Родригесом. Что же касается категории Махачева, то бой Чарльза Оливейры с Бенеилом Дариюшем лишь подтвердил, что вряд ли в ней сегодня есть более опасный противник для россиянина, нежели уже однажды разгромленный им бразилец.

Алексей Доспехов

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