Туроператоры рассчитывают на отмену

Туроператорам могут отменить налог на добавленную стоимость. Законопроект в ближайшее время должны внести в правительство, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. В Госдуме документ могут успеть рассмотреть в осеннюю сессию. Сейчас налог на добавленную стоимость для туроператоров составляет 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возможность его отмены “Ъ FM” подтвердил вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин, отметив, что в начале июля решение должно быть принято:

«Мы ожидаем, что все решения примут уже к 1 июля, а НДС будет обнулен с 1 января задним числом, как это анонсировалось ранее. Конечно, для туроператоров и турагентств это очень важно, как и для туристов. Сейчас гостиницы уже освобождены от НДС, а формирование именно поездок в рамках турпакета сопряжено все-таки с излишним налогом, что приводит к увеличению цен. Мы обращались ранее в Министерство экономического развития и знаем, что данный процесс идет и согласовывается с межведомственными структурами.

Можно ли ожидать, что в таком случае туры станут дешевле? На стоимость путешествий сейчас влияют и инфляционные процессы, и рост стоимости в том числе и транспортных расходов и, конечно, гостиниц. В 2023 году отпели на российских курортах повысили цены в среднем от 8% до 15%, а дефицитные гостиниц "пять звезд", которых очень немного, повышали цены и до 30%. В этой ситуации, конечно, обнуление НДС отчасти только поможет и в какой-то степени сократит реальную стоимость путешествий. Здесь очень важно именно то, что туристы, которые выбирают турпакет, получат, конечно, определенные преференции по цене».

В марте президент России Владимир Путин поручил правительству освободить операторов по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС. В январе с таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников. Однако мера должна была стать временной, срок действия обозначили до конца июня 2027 года.

Если в этот раз речь идет действительно о бессрочной отмене НДС и для всех туроператоров, то цены на путевки должны снизиться, говорит генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Если отменяется и для тех, кто занимается зарубежным туризмом, то тогда это очень хорошая новость. Такого мы не ждали, скажу честно.

Естественно, отмена любого налога, включая НДС — это всегда снижение налоговой нагрузки на предпринимателя и, как следствие, снижение цен для обычного потребителя. Любая минимизация, оптимизация налогов — это толчок для развития бизнеса. Чем больше налогов, чем сильнее налоговая нагрузка на бизнес, он не может развиваться. Подобную ситуацию мы видим, во многих странах Западной Европы, где колоссальные налоги на бизнес, и он уходит в те страны, где нагрузка меньше».

С 1 июля 2022 года нулевой НДС действует для строящихся и уже введенных в эксплуатацию гостиниц и других объектов размещения туристов. Однако эта мера ограничена и будет действовать до 30 июня 2027 года. Согласно данным Минфина, обнуление налога для гостиниц обойдется бюджету более чем в 400 млрд руб. за весь период.

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Яна Загоровская