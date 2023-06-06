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Коммерсантъ FM
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Турция сравняла счет

Что происходит с ценами и спросом на отдых в республике

Премиальный отдых в Турции этим летом сравнялся по цене с поездками в экзотические страны. А пятизвездные гостиницы подорожали минимум на 15% по сравнению с прошлым сезоном, рассказали “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России. Неделя на двоих в высококлассных отелях республики обойдется в 150-200 тыс. руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом спрос на туры в Турцию, наоборот, растет, говорит вице-президент АТОР Артур Мурадян: «Турецкие премиальные отели, как и в прошлом году, находятся в верхнем ценовом диапазоне, отдых там будет начинаться от 700-900 тыс. руб. за неделю на двоих. Надо понимать, что это не просто отели с пометкой "пять звезд", это действительно премиальное Анталийское побережье.

На этом фоне экзотические страны, такие как Мальдивы, наоборот, становятся доступными этим летом. Формат более уединенного и спокойного отдыха на островах делает их реальной альтернативой, поскольку сезонность является незначительным фактором на экваториальных Мальдивах. Там ценник будет начинаться от 500-600 тыс. руб. — мы видим, что это дешевле.

Станут ли альтернативой Турции курорты Марокко и Туниса

Но если мы говорим про обширный сегмент пятизвездных гостиниц, то стоимость колеблется в диапазоне 180-250 тыс. руб. на двоих за неделю, что несопоставимо с Мальдивами, куда меньше чем за 300 тыс. поездку спланировать в "четыре звезды" невозможно. Категория премиальных турецких курортов осталась востребованной. Она наименее подвержена колебаниям, связанным с ценовым фактором. Здесь большую роль играют геополитические колебания, которые нормализовались в турецком послевыборном цикле.

Продажи как раз этих номеров довольно стабильны. Сильно страдал бюджетный сегмент, но мы видим, что там рост бронирований по последней неделе у операторов доходит до 70% по сравнению с маем, то есть Турция начинает набирать обороты. Что касается премиального отдыха, август уже существенно распродан, и никаких предпосылок к тому, что он подешевеет, нет».

Спрос на премиальный отдых в Турции со стороны россиян по сравнению с прошлым годом практически не изменился, а вот на других сегментах путешественники стали заметно экономить, говорит исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова:

«Туристы, которые ездили в отели лакшери, так туда и ездят. А есть путешественники, которые отдыхали в хороших пятизвездных гостиницах, они опускаются на четырехзвездные.

Кто выбирал "четыре звезды", перешли на "три звезды". Или, например, туристы, которые ездили на две недели, теперь едут на неделю. Дело в том, что, как говорят сами турки, у них подорожали услуги ЖКХ. Плюс надо учитывать, что мы расплачиваемся с Турцией в евро, и эта валютная турбулентность в России тоже влияет на стоимость отдыха. И полеты. Раньше мы летели в республику три часа, а теперь больше пяти часов. Значит, и билет подорожал ровно во столько же».

Тем временем у россиян вырос интерес к недвижимости в Турции. По данным “Ъ”, за прошлую неделю число запросов на покупку жилья у некоторых агентств увеличилось в полтора раза. Притом что в апреле они приобрели в республике чуть более 800 объектов — примерно на 30% меньше, чем в марте.

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Владимир Расулов

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