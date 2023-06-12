WSJ: США разрешат Samsung и TSMC сохранить производство микрочипов в Китае

Администрация Джо Байдена намерена разрешить некоторым южнокорейским и тайваньским производителям полупроводников сохранить и даже расширить свои производственные мощности в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заместителя министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алана Эстевеса.

Напомним, что в октябре 2022 года администрация господина Байдена ввела очередные санкции против Китая, запретив американским компаниям и лицам продавать полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без получения экспортной лицензии. В черный список властей США были внесены десятки китайских компаний, торговля с которыми оказалась под запретом.

При этом американские власти тогда же выдали разрешение на торговлю с Китаем нескольким компаниям, среди которых оказались и два гиганта в сфере производства полупроводников — южнокорейская Samsung и тайваньская TSMC. Разрешение было выдано сроком на один год, и его действие заканчивается в октябре 2023 года. Господин Эстевес, по данным газеты, заявил в ходе собрания с представителями индустрии микрочипов на прошлой неделе, что власти США «в обозримом будущем» намерены продлить действие этого разрешения.

Как отмечает WSJ, слова господина Эстевеса вызвали недоумение у некоторых представителей американской индустрии полупроводников, учитывая, что торговая война с Китаем в последние месяцы вновь активизировалась. Так, в апреле этого года Управление по вопросам кибербезопасности Китая объявило о начале расследования в отношении американского производителя полупроводников Micron Technology, а уже в конце мая запретило местным операторам критической инфраструктуры покупать продукцию американской компании.

Financial Times писала, что США попросили Южную Корею обратиться к своим производителям чипов, чтобы те не заполняли дефицит на рынке Китая в случае запрета Micron. Несмотря на это, заместитель министра экономики Южной Кореи Чан Ён Чин заявил 22 мая, что южнокорейские компании готовы восполнить потерю чипов американской компании Micron для Китая. «По поводу того, что США говорили нам делать или не делать: на самом деле это зависит от наших компаний. И Samsung, и SK Hynix с их деятельностью по всему миру примут решение об этом»,— заявил тогда господин Чан. В Samsung и SK Hynix отказались комментировать ситуацию.

Кирилл Сарханянц