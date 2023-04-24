FT: США просят Южную Корею не восполнять дефицит чипов в КНР при введении санкций против Micron

Белый дом попросил Южную Корею обратиться к производителям чипов не заполнять дефицит на рынке Китая, если тот введет эмбарго на поставки продукции американской Micron, сообщили источники Financial Times (FT). Запрос был направлен в преддверии визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Вашингтон. Китай принес Micron 25% дохода в 2022 году.

По информации собеседников британской газеты, американские чиновники попросили южнокорейских обратиться к Samsung Electronics и SK Hynix, чтобы те не увеличивали продажи в Китай. Как отмечает FT, это первый известный случай, когда США «попросили союзника привлечь его компании сыграть свою роль».

Посольство Южной Кореи и Samsung не ответили на запросы о комментариях. SK Hynix сообщила, что не получала запросов от сеульских властей. Micron отказалась от комментариев. Белый дом, комментируя информацию газеты, только сообщил, что Вашингтону и Сеулу удалось добиться «исторического прогресса» в вопросе углубления сотрудничества в национальной и экономической безопасности, включая усилия по защите «передовых технологий».

Китай в начале апреля начал расследование в отношении Micron Technology. Китайский регулятор намерен проверить продукты Micron, поставляемые в Китай, на скрытую угрозу национальной безопасности, учитывая, что технологии американской компании используются в «критически важной» телекоммуникационной инфраструктуре КНР. Ранее власти США неоднократно вводили санкции против китайских технологических компаний под тем же предлогом — из-за угрозы национальной безопасности.

Как Китай противостоит западным санкциям — в материале «Ъ» «Китай готов отобрать у Запада самое редкое».

Леонид Уварчев