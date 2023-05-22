Южная Корея готова восполнить потерю чипов Micron для Китая

Заместитель министра экономики Южной Кореи Чан Ен Чин заявил сегодня, 22 мая, что южнокорейские компании могут восполнить потерю чипов американской компании Micron для Китая. Это заявление было сделано после того, как в воскресенье Управление по вопросам кибербезопасности Китая запретило местным операторам критической инфраструктуры покупать продукцию Micron. Они при этом сослались на то, что эти микрочипы не прошли проверку с точки зрения кибербезопасности.

Управление по вопросам кибербезопасности начало расследование против Micron в апреле. Тогда появилась информация, что использование этих микрочипов может быть запрещено. Financial Times писала, что США попросили Южную Корею обратиться к своим производителям чипов, чтобы те не заполняли дефицит на рынке Китая в случае запрета Micron. «По поводу того что США говорили нам делать или не делать: на самом деле это зависит от наших компаний. И Samsung, и SK Hynix с их деятельностью по всему миру примут решение об этом»,— заявил теперь господин Чан. В Samsung и SK Hynix отказались комментировать ситуацию.

Финансовый директор Micron Марк Мерфи заявил сегодня, что связанная с запретом продукции компании в Китае потеря в выручке не превысит 10%. Выручка компании в прошлом году составила $30,8 млрд. Акции Micron снизились после запрета на 6%.

Яна Рождественская