КНР запретила операторам критической инфраструктуры закупать продукцию Micron

Власти Китая запретили местным операторам критической инфраструктуры покупать продукцию американского производителя полупроводников Micron. В Управлении по вопросам киберпространства КНР (CAC) заявили, что продукция Micron не прошла проверку кибербезопасности.

«Проверка показала, что продукты Micron имеют сравнительно серьезные скрытые проблемы с кибербезопасностью, которые создают значительные риски в области безопасности для цепочки поставок ключевой базовой информационной инфраструктуры Китая и влияют на национальную безопасность Китая»,— говорится в заявлении управления.

24 апреля издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом попросил Южную Корею обратиться к производителям чипов с просьбой не заполнять дефицит на рынке Китая, если КНР введет эмбарго на поставки продукции американской Micron. По данным FT, Китай принес Micron 25% дохода в 2022 году.

КНР в начале апреля начала расследование в отношении Micron Technology. Micron заявила Reuters, что ей известно о начатом расследовании китайских властей и что она «поддерживает связь с CAC и полностью сотрудничает» с регулятором.

Эрдни Кагалтынов