СМИ: Рейсы из аэропорта Пулково задержали из-за нашествия пчел

Днем в понедельник, 12 июня, появилась информация, что в аэропорту Пулково произошла задержка рейсов из-за внезапного нашествия пчел. В соцсетях и Telegram-каналах сообщалось, что по расписанию, в частности, не смог вылететь рейс в Казань авиакомпании Nord Wind. По словам очевидцев, когда к борту подогнали трап, его облепили пчелы. Трап пришлось экстренно менять, поскольку запускать по нему пассажиров было небезопасно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В пресс-службе Пулково «Ъ-СПб» информацию об инциденте комментировать отказались, хотя и не опровергли. Если происшествие и действительно случилось, то на работу аэропорта оно никак не повлияло, заверили в петербургской воздушной гавани.

«Самолет Nord Wind вылетел в 13:16 в штатном режиме. Все подробности нужно уточнять у авиакомпании»,— заявили в пресс-службе.

Связаться с авиакомпанией Nord Wind к моменту подготовки материала корреспонденту «Ъ-СПб» не удалось.

Между тем, по данным СМИ, по аналогичной причине в Пулково также был задержан рейс в Москву.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в аэропорту Пулково увеличили пропускную способность зоны проверки документов на входе в зону предполетного досмотра внутренних воздушных линий. Количество пунктов увеличилось с 10 до 16, благодаря чему время проверки документов на внутренних рейсах сократится на 60%

Также сообщалось, что в Пулково приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая.

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