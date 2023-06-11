В Пулково приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая

Авиакомпания China Eastern Airlines запустила перелеты из Петербурга в Шанхай. Первый рейс из Шанхая уже приземлился в Пулково, рассказали в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».

Полеты будут осуществляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам на судах Airbus A330-300. Из Шанхая самолеты будут вылетать в 15:55, а прилетать в Петербург — в 21:05. В обратном направлении, из Петербурга, вылет запланирован на 23:05, прилет в аэропорт Пудун в Шанхае — 13:20 следующего дня. Время для каждого аэропорта местное.

В настоящее время из Петербурга можно долететь в три китайских города, среди которых также Пекин и Чэнду. Всего в неделю в Китай из Пулково выполняется восемь рейсов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что третий перевозчик открыл регулярное авиасообщение Петербурга с Тегераном.

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