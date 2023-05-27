Время обслуживания пассажиров в Пулково сократится на 20%

В аэропорту Пулково увеличили пропускную способность зоны проверки документов на входе в зону предполетного досмотра внутренних воздушных линий. Количество пунктов увеличилось с 10 до 16, благодаря чему время проверки документов на внутренних рейсах сократится на 60%, сообщили 27 мая в компании «Воздушные ворота Северной столице», управляющей петербургским аэропортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как пояснили в компании в зале вылета внутренних рейсов сейчас проводится реконструкция зон посадки. Количество устройств для самостоятельной печати посадочных — для путешествующих по России и за границу без багажа в зонах регистрации будет увеличено в 2,5 раз. Таким образом, среднее время обслуживания пассажиров в терминале сократится на 20%, отметили в «ВВСС».

Ранее в аэропорту Пулково на 5% было увеличено число пунктов регистрации.

«Ъ-СПб» писал, что в рамках весенне-летнего расписания в Пулково увеличивается количество рейсов из Санкт-Петербурга в Китай. Также сообщалось, что в петербургском аэропорту запустят перронный электробус, который будет доставлять пассажиров от терминала до самолета.

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