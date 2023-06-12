Глава Минэкономики Германии опасается остановки промышленности из-за прекращения подачи российского газа

Германия может быть вынуждена «свернуть» или даже отключить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не продлят, считает министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Соглашение рассчитано до конца следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Хабек призвал отказаться от «повторения той же ошибки», заключающейся в нежелании принимать меры предосторожности для обеспечения энергоснабжения. Он напомнил о необходимости соблюдать правила распределения газа в Восточной Европе, которые предполагают, что Германии придется экспортировать туда газ, чтобы компенсировать дефицит. В итоге поставки немецким производителям могут быть ограничены или сокращены.

По его мнению, для поддержания поставок как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу будут необходимы дополнительные газовые мощности. «Не существует безопасного сценария развития событий»,— сказал Роберт Хабек на экономической конференции в Восточной Германии (цитата по Bloomberg).

Соглашение о транзите российского газа в Европу было подписано Украиной и «Газпромом» в конце 2019 года. Оно действует до 31 декабря 2024 года.

The Washington Post писала, что власти Украины лоббируют сохранение транзита газа и нефти из РФ из-за боязни потерять прибыль. Однако бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом». Он рассказал об этом после разговора с неназванным заместителем министра энергетики Украины.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Украина рвет транзитные нити».