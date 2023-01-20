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Коммерсантъ FM
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Достигнуты «концептуальные договоренности» о поставках нефти из России в Пакистан

Россия и Пакистан концептуально договорились о поставках в республику российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.

«Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан, сделан большой задел в части энергетики и энергомашиностроения»,— сказал господин Мочальников на заседании межправительственной комиссии двух стран (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что стороны обсудили оставшиеся у Пакистана вопросы к проекту «Пакистанский поток». Также была продемонстрирована презентация концепция газоснабжения Пакистана.

Соглашение между Россией и Пакистаном о строительстве «Пакистанского потока» было заключено в 2015 году. Сроки переносились, в том числе из-за санкций против российских компаний «Ростех» и ТМК, которые должны были участвовать в реализации проекта. Газопровод должен связать терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями в округе Касур на севере страны. Его протяженность составит около 1,1 тыс. км, пропускная способность — 12,3 млрд куб. м в год. Вчера министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Россия готова подписать корпоративные документы о строительстве газопровода «Пакистанский поток».

Дарья Эрозбек

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