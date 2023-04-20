Пакистан разместил первый заказ на поставку российской нефти

Министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о размещении первого заказа на российскую нефть. Исламабад ожидает, что, если первая трансакция «пройдет гладко», то закупки составят 100 тыс. баррелей в сутки. Планируется, что первый груз прибудет в порт Карачи в мае.

«Наши заказы уже сделаны, мы уже разместили их»,— сказал Мусадик Малик Reuters.

Министр подтвердил, что речь идет только о закупках сырой нефти, «без нефтепродуктов». На первых этапах российскую нефть будет перерабатывать пакистанская Refinery Limited. После пробного периода к ней присоединятся другие нефтеперерабатывающие заводы.

Россия в январе объявила о «концептуальных договоренностях» о поставках в Пакистан российской нефти и нефтепродуктов. Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% потребности Пакистана в сырой нефти.

Подробнее о российско-пакистанских отношениях — в публикации «Ъ» «Пакистанский гвоздь».

Леонид Уварчев