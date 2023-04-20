Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пакистан разместил первый заказ на поставку российской нефти

Министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о размещении первого заказа на российскую нефть. Исламабад ожидает, что, если первая трансакция «пройдет гладко», то закупки составят 100 тыс. баррелей в сутки. Планируется, что первый груз прибудет в порт Карачи в мае.

«Наши заказы уже сделаны, мы уже разместили их»,— сказал Мусадик Малик Reuters.

Министр подтвердил, что речь идет только о закупках сырой нефти, «без нефтепродуктов». На первых этапах российскую нефть будет перерабатывать пакистанская Refinery Limited. После пробного периода к ней присоединятся другие нефтеперерабатывающие заводы.

Россия в январе объявила о «концептуальных договоренностях» о поставках в Пакистан российской нефти и нефтепродуктов. Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% потребности Пакистана в сырой нефти.

Подробнее о российско-пакистанских отношениях — в публикации «Ъ» «Пакистанский гвоздь».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...