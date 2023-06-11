Минпромторг подтвердил нахождение Мантурова на месте, по которому чуть позже нанесли удар ВСУ

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров во время посещения Херсонской области покинул место, по которому ударили ВСУ, за несколько минут до нанесения удара. Об этом «РИА Новости» сообщили в министерстве. Вчера, 10 июня, об этом сообщал Telegram-канал «Оперативные сводки», по его данным, удар был нанесен по Арабатской стрелке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Подтверждаем»,— ответили в Минпромторге на вопрос, действительно ли господин Мантуров находился на месте, по которому затем был нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow.

«По данным наших источников, посещение Стрелки Мантуровым и прилеты произошли примерно в одно и то же время … разминулись буквально в несколько минут»,— писали «Оперативные сводки».

Вице-премьер посетил Херсонскую область 9 июня. Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела Арабатской стрелки ракетами Shadow погиб человек. По словам господина Сальдо, целью ракет Storm Shadow был детский оздоровительный лагерь «Днепряны».

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Мария Федотова