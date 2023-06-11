Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 473-й

Онлайн-трансляция: главные новости и заявления 11 июня

В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник. В Польше отвергли информацию о связи страны с подрывом «Северных потоков». Замгенсека НАТО не видит консенсуса по присоединению Украины к альянсу. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:18. 700 тыс. украинцев потеряли доступ к питьевой воде из-за разрушения Каховской ГЭС, заявил замгенсека ООН Мартин Гриффитс.

11:08. США и ЕС признают, что вытеснение российских войск с Украины маловероятно, при этом до сих пор неясно, что считать «успешным» украинским наступлением, от которого может зависеть дальнейшая поддержка Киева, сообщает NYT.

11:03. В НАТО нет консенсуса о вступлении Украины в альянс, заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ румынскому агентству dcnews.ro. По его мнению, в Киеве понимают, что пока конфликт с РФ продолжается, тема членства будет отложена.

10:58. В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram.

10:51. Компания «Укргидроэнерго» сообщила в своем Telegram-канале, что уровень воды в Каховском водохранилище за сутки опустился ниже 10 м — до 9,35 м. Со дня прорыва плотины Каховской ГЭС уровень воды снизился на 7 м. На участках Днепра, которые снабжают водой Северо-Крымский канал, «появились следы обмеления».

10:36. Польша не связана со взрывами на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщил в Twitter ресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб. Ранее WSJ cообщала, что территория Польши использовалась для совершения диверсии.

10:32. «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через «Суджу». Заявка на прокачку через «Сохрановку» отклонена Украиной.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 472-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...