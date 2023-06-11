Что происходит после ввода войск России на Украину. День 473-й

В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник. В Польше отвергли информацию о связи страны с подрывом «Северных потоков». Замгенсека НАТО не видит консенсуса по присоединению Украины к альянсу. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».



11:18. 700 тыс. украинцев потеряли доступ к питьевой воде из-за разрушения Каховской ГЭС, заявил замгенсека ООН Мартин Гриффитс.

11:08. США и ЕС признают, что вытеснение российских войск с Украины маловероятно, при этом до сих пор неясно, что считать «успешным» украинским наступлением, от которого может зависеть дальнейшая поддержка Киева, сообщает NYT.

11:03. В НАТО нет консенсуса о вступлении Украины в альянс, заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ румынскому агентству dcnews.ro. По его мнению, в Киеве понимают, что пока конфликт с РФ продолжается, тема членства будет отложена.

10:58. В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram.

10:51. Компания «Укргидроэнерго» сообщила в своем Telegram-канале, что уровень воды в Каховском водохранилище за сутки опустился ниже 10 м — до 9,35 м. Со дня прорыва плотины Каховской ГЭС уровень воды снизился на 7 м. На участках Днепра, которые снабжают водой Северо-Крымский канал, «появились следы обмеления».

10:36. Польша не связана со взрывами на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщил в Twitter ресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб. Ранее WSJ cообщала, что территория Польши использовалась для совершения диверсии.

10:32. «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через «Суджу». Заявка на прокачку через «Сохрановку» отклонена Украиной.