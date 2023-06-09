Глава Минпромторга Мантуров посетил Геническ в Херсонской области

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров с рабочим визитом приехал в город Геническ в Херсонской области. В ходе поездки он посетил местные объекты торговли и встретился с врио губернатора региона Владимиром Сальдо, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что господин Мантуров поговорил с сотрудниками и посетителями торговых объектов Геническа, расспросил их об ассортименте и ценах на важнейшие товары. Пресс-служба утверждает, что местные жители сообщили главе Минпромторга о серьезном росте ассортимента за год и снижении цен на ряд товаров.

Денис Мантуров также пообещал, что правительство и Минпромторг помогут региону приобрести несколько десятков автолавок, потому что в условиях разрушения Каховской ГЭС важную роль будет играть нестационарная торговля.

Кроме того, господа Мантуров и Сальдо обсудили поддержку промышленных предприятий области. Сообщается, что в регионе уже сформирован свой фонд развития промышленности, который в этом году будет пополнен на 300 млн руб. за счет федерального бюджета. Также область планирует подписать соглашение с федеральным фондом развития промышленности.

Сегодня господин Сальдо сообщал, что Гениченск подвергся ракетному удару со стороны Украины. Он утверждает, что удар нанесли ракетам Storm Shadow, они попали по детскому лагерю. Один человек погиб, один ранен.

Херсонская область пострадала от частичного разрушения Каховской ГЭС, которое произошло 6 июня. По данным МЧС на сегодня, 9 июня, из затопленных районов региона эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан. Владимир Сальдо сообщил, что из-за разлива воды погибли семь человек, 62 человека госпитализированы. По его словам, ущерб от разрушения жилья в регионе составит минимум 1,5 млрд руб.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Эрдни Кагалтынов