Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гладков сообщил о приостановке железнодорожного сообщения из-за схода вагонов с рельсов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи со сходом с рельсов грузовых вагонов минувшей ночью движение электричек и пригородных поездов остановлено. Когда железнодорожное сообщение будет восстановлено, пока неизвестно.

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы – разбираются в причинах происшествия. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков вчера, 10 июня, поздно вечером сообщал, что 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Алексеевском городском округе. Вагоны были пустые, в результате никто не пострадал. Сход с рельсов произошел рядом с железнодорожной станцией. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...