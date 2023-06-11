Гладков сообщил о приостановке железнодорожного сообщения из-за схода вагонов с рельсов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи со сходом с рельсов грузовых вагонов минувшей ночью движение электричек и пригородных поездов остановлено. Когда железнодорожное сообщение будет восстановлено, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы – разбираются в причинах происшествия. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков вчера, 10 июня, поздно вечером сообщал, что 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Алексеевском городском округе. Вагоны были пустые, в результате никто не пострадал. Сход с рельсов произошел рядом с железнодорожной станцией. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий.