Минобороны РФ сообщило о двух нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе зафиксировал два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе, пострадавших нет, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ.

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам»,— говорится в заявлении ведомства.

Как сообщается в бюллетене, миротворцы провели патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. Транспортом военных РФ доставлено 277,8 т гуманитарной помощи в Степанакерт, столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, утверждают в Минобороны.

Последний раз Министерство обороны сообщало о нарушении режима прекращения огня 3 июня. Тогда оно было зафиксировано в Мардакертском ущелье, пострадавших не было.

В мае прошла серия переговоров между Азербайджаном и Арменией, посвященных территориальному спору вокруг Нагорного Карабаха. 22 мая господин Пашинян заявил о готовности признать эту территорию частью Азербайджана. 25 мая стороны сообщили о решении территориальных разногласий. Тем не менее мирный договор между странами так и не был подписан из-за сохранившихся противоречий. 9 июня господин Пашинян и президент России Владимир Путин провели переговоры в Сочи. Беседа в том числе была посвящена ситуации в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе.

Эрдни Кагалтынов