Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Нагорный Карабах относится к территории Азербайджана. В то же время Баку должен наладить со Степанакертом диалог о правах и безопасности местного армянского населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В 86,6 тыс. квадратных километров Азербайджана входит и Нагорный Карабах. Но мы также должны зафиксировать, что в диалоге Степанакерт — Баку должен обсуждаться вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха»,— сказал господин Пашинян на пресс-конференции (цитата по «Sputnik Армения»).

Ранее господин Пашинян указывал, что взаимное признание Баку и Ереваном целостности друг друга в рамках советских границ — необходимое условие для мира между республиками.

18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянское население Нагорного Карабаха должно сделать выбор: принять азербайджанское гражданство или найти себе другое место для проживания. 5 мая Никол Пашинян сообщил о «ряде несогласованностей» в переговорах с Баку, речь, в частности, шла о том, что механизм обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха остается неопределенным.

Подробнее о том, до чего дошли мирные переговоры Азербайджана и Армении — в материале «Ъ» «Между победой и бедой».