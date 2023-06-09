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Коммерсантъ FM
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Путин начал встречу с Пашиняном в Сочи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в Сочи. Господин Пашинян заявил, что хочет в ходе встречи обсудить ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе.

«Думаю, что сегодня обсудим ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. К сожалению, там остается напряженной гуманитарная ситуация»,— сказал господин Пашинян в ходе переговоров (цитата по сайту Кремля).

Премьер-министр заявил президенту, что в Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Он подчеркнул, что доставка продовольствия в регион проводится с помощью российских миротворцев и это очень ограниченное количество продовольствия.

В мае прошла серия переговоров между Азербайджаном и Арменией, посвященных территориальному спору вокруг Нагорного Карабаха. 22 мая господин Пашинян заявил о готовности признать эту территорию частью Азербайджана. 25 мая стороны сообщили о решении территориальных разногласий. Тем не менее, мирный договор между странами так и не был подписан из-за сохранившихся противоречий.

Подробнее — в материале «С Баку на бок».

Эрдни Кагалтынов

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