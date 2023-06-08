Пиратское кино стремится к легальности

Российские кинотеатры начали показывать новый мультфильм про «Человека-паука». Но не совсем легально. Речь идет о так называемом предсеансовом обслуживании. Официально залу демонстрируют короткометражный фильм, а перед ним, якобы бесплатно, голливудский релиз. Индустрия начала прибегать к этой практике в 2022 году, но заметных масштабов она достигла совсем недавно. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», пиратский релиз — «Форсаж 10» — впервые возглавил список кассовых лидеров уикенда в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом некоторые кинотеатры намеренно отказываются от показа голливудских фильмов. Почему? Гендиректор объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин говорит, что такой подход может принести бизнесу немало проблем:

«Либо предсеансовое обслуживание надо легализовать, и тогда государство получало бы какие-то дивиденды, либо пресекать более активно. Дело в том, что это является нарушением существующего закона.

Профильное министерство, опираясь на статистику, заявляет, что у кинотеатров все хорошо. Только половина данных там — это легализованное пиратство. Если убрать такие картины из статистики, тогда все будет не так радужно. Арендодатели заинтересованы в привлечении трафика чужими руками и исполнении договоров. Если сеть не показывает пиратские фильмы, они говорят, что другие делают это и приносят больше денег. Или представитель недобросовестного кинотеатра приходит к арендодателю и предлагает выгнать того, кто не показывает пиратские картины и просит скидку, чтобы занять его место и платить за аренду больше.

Кинотеатры начинают уходить в серую зону. Российские кинопрокатчики, по всей видимости, будут получать меньше, значит, начнут меньше вкладывать в российский прокат. Соответственно, отечественного контента станет меньше, а кинотеатру будет выгоднее показывать пиратские фильмы. В перспективе может получиться, что мы собственными руками убьем свою индустрию».

По данным профильных СМИ, нелегальный показ обеспечивает кинотеатрам больше половины сборов и более 70% прибыли. Собеседники “Ъ FM” на рынке объясняют: для небольших сетей это вопрос выживания. И добавляют, что часть доходов достается авторам короткометражек, к которым прикрепляют голливудские релизы.

Такую практику около года пытаются легализовать. Но законопроект на эту тему в декабре вернули авторам. И хотя появляются новые инициативы, дело движется медленно, признает замглавы комитета по интеллектуальной собственности РСПП Анатолий Семенов, который участвовал в разработке документа:

«Основная масса лиц, принимающих решения, не хочет ссориться с Западом. Большие опасения о том, что их картины не будут показывать за рубежом, высказывают и российские режиссеры. Плюс успех "Чебурашки". Все это привело к выводу, что ничего делать не надо. Что касается законопроекта, да, он был возвращен по формальным основаниям. Его планировали перевносить, но с тех пор, как депутат Дмитрий Кузнецов перешел в комитет по обороне, ему это уже не по профилю. Инициативу на себя взяли сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын. Они пытаются отменить ответственность кинотеатров за предсеансовое обслуживание, сейчас этот законопроект в правительстве.

Можно сколько угодно говорить "халва", но во рту слаще не станет. Соответственно, как была пропорция показа голливудских и российских фильмов — 80/20 — так она и останется. Возможно, наши догонят количеством даже до 50%, но все равно половина фильмов останется иностранной. Дальше встает вопрос: как их легально показывать? Если кинотеатры делают вид, что ничего страшного, и крутят голливудские ленты, то лишают себя аудитории, которая сразу же уходит на торренты, в онлайн-кинотеатры».

На прошлой неделе в Минкульте заявили о рекордных сборах российского кино. По словам министра Ольги Любимовой, за пять месяцев отечественные фильмы заработали 16, 7 млрд руб. — это больше любого из годовых показателей за последние восемь лет. Собеседники “Ъ FM” соглашаются, что сборы впечатляют. Но замечают, что для нормальной работы этого все равно не достаточно.

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