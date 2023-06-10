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Коммерсантъ FM
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Стриминги вытесняют Голливуд

Картины из каких стран набирают популярность на российских платформах

Онлайн-кинотеатры нашли замену американским фильмам и сериалам в Стамбуле и Сеуле. Турецких и южнокорейских телешоу и картин в российских стримингах впервые стало больше, чем голливудских. Об этом сообщили аналитики Telecom Daily. В 2023 году у отечественных платформ истекли сроки многих лицензий на контент от студий из США. В то же время закупки проектов в других странах, в том числе азиатских, продолжаются.

Самый большой ассортимент продукции от южнокорейских режиссеров — у «Кинопоиска». Лидером по закупке турецкого контента стал «Иви». Представители Okko сказали РБК, что кино из этих двух стран смотрит каждый десятый пользователь. А какую аудиторию на стриминги можно привлечь фильмами и сериалами из Турции и Южной Кореи?

Почему не все сети готовы выпускать в прокат голливудские фильмы

Почему не все сети готовы выпускать в прокат голливудские фильмы

Кинокриткик издания «Сноб» Дмитрий Елагин полагает, что такое сочетание позволяет охватить почти все возрастные группы:

«Когда уходит западный контент, остается три больших рынка — это Африка, Латинская Америка и Азия. Российский зритель фактически не знаком с африканским кино, хотя у них есть приличные фильмы и режиссеры. И с Азией нам стало уже получше. Потому что родители помнят турецкие драмы, а молодежь уже много лет смотрит либо корейское кино, либо китайское, реже и японское кино. Если посмотреть на корейские дорамы, там большинство историй, даже которые сняты для женской аудитории, это как девушку спасает мужчина.

В Турции хорошо умеют снимать блокбастеры и очень сильные маскулинные боевики. С точки зрения культурных, скажем так, и социальных аспектов правда есть схожести. Но выбора нет. Китай не берут, потому что зрителям не так знаком, а Африку вообще не покупают.

А вот фильмы из Латинской Америки покупают хорошо, у них есть много хорроров. Что хорошо производится, то хорошо покупается. Они также любят российские фильмы ужасов, которые хорошо окупаются в прокате».

Переориентация онлайн-кинотеатров на турецких и южнокорейских производителей едва ли добавит популярности пиратским площадкам. Большую часть потерь рынок уже отыграл, говорит гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

«Мы фиксируем аудиторию пиратских ресурсов последние пять лет. Растет медиапотребление в целом, то есть и легального, и пиратского сегмента примерно в похожей динамике. Всплеска пиратства мы, к счастью, не заметили. И я это связываю с тем, что спрос на какой-то контент нагнетается именно рекламой и пиаром. Соответственно, если вы не знаете о том, что где-то вышел какой-то голливудский фильм, даже если это популярная франшиза, в вас не родится желание его посмотреть. При этом если на вас с рекламных поверхностей в вашем городе смотрят рекламные щиты, которые продвигают какие-то оригинальные российские сериалы, доступные в легальных же сервисах или на телеканалах, то гораздо большая вероятность, что вы обратите свое внимание и потратите время именно на них, а не на поиск пиратской копии фильма, о выходе которого вы даже и не знали.

Подписчиков легальных сервисов примерно 20 млн, наверное, может быть, и 30 млн. Аудитория пиратских сервисов, наверное, больше. Их пересечение, я думаю, примерно стопроцентное. Грубо говоря, те, кто смотрят легальное кино, они же иногда смотрят и пиратские и наоборот. А вот с точки зрения медиапотребления, пропорции у нас, к сожалению, не в нашу пользу. Для простоты восприятия — два из трех фильмов люди смотрят на пиратских сайтах».

Как российское кино показало прибыль

Как российское кино показало прибыль

Турецкие правообладатели уже подняли цены на свою кинопродукцию в несколько раз, рассказали РБК в онлайн-кинотеатре Wink. В перспективе отечественные стриминги, как и видоехостинги, будут делать еще большую ставку на производство собственных шоу, говорит руководитель группы оригинального контента в «Дзене» Евгений Гуцал:

«Я знаю, что у многих онлайн-кинотеатров при переговорах и с блогерами, и с производителями non-scripted контента, каких-то шоу, есть отдельные треки по документальным проектам. Еще на рынке есть такой тренд: видеоплатформы и видеохостинги — не онлайн-кинотеатры, а социальные сети или видеохостинги тоже смотрят в сторону эксклюзива, в сторону собственных оригинальных проектов».

Выручка российских легальных видеовесервисов, включая онлайн-кинотеатры, в прошлом году превысила 86 млрд руб. Это подсчитали в компании Json and Partners. По прогнозам агентства Telecom Daily, этот рынок по итогам года вырастет на 10%.

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Алексей Нарышкин

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