Минэкономики ожидает в июле запуск безвизовых групповых турпоездок в Китай

Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассчитывает, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем возобновятся в июле. По его словам, российская сторона ожидает, что КНР в июне представит перечень уполномоченных туроператоров.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках было заключено в 2000 году правительствами РФ и КНР. Оно позволяет туристам в группах от 5 до 50 человек посещать Россию или Китай и находиться там без визы в течение 15 дней. Групповые турпоездки приостановили в феврале 2000 из-за коронавирусных ограничений.

«От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень. Мы все перечни свои туда направили давно, в мае. Рассчитываем, что мы ими обменяемся и, по данным МИД России, с Китаем запустим (безвизовые групповые турпоездки.— “Ъ”) в июле»,— сказал господин Решетников в ходе российского туристического форума «Путешествуй!».

Министр также сообщил, что Россия планирует возобновить безвизовый групповой обмен с Ираном. Он заявил, что Иран отправил РФ список туроператоров на прошлой неделе. Стороны сейчас проходят «последние бюрократические этапы», отметил господин Решетников.

20 февраля Минэкономразвития сообщило о возобновлении действия соглашения по безвизовым групповым туристическим поездкам между КНР и Россией. Однако процесс приостановился из-за актуализации списка китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения.

В конце марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристические агентства фиксируют рост спроса на поездки в Россию среди граждан Китая. Однако соглашение о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров до сих пор не действует, а стоимость визы в Россию может достигать для китайских граждан $420.

Эрдни Кагалтынов