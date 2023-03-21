АТОР подготовила обращение о перспективах групповых безвизовых поездок между РФ и Китаем

Туристические агентства фиксируют рост спроса на поездки в Россию среди граждан Китая. Однако соглашение о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров до сих пор не действует, а стоимость визы для китайских граждан в Россию может достигать $420. В связи с этим Ассоциация туроператоров России (АТОР) подготовила обращение в Минэкономразвития, МИД РФ и комитет по туризму Москвы относительно перспектив и сроков возобновления групповых безвизовых туристических поездок между Россией и Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Да, заявки от китайских партнеров у нас есть. Но все ждут возобновления именно въезда по групповым спискам туроператоров. Туристы хотят ехать уже в конце апреля, но местные компании готовы начать формирование групп сразу же после открытия безвизового обмена»,— рассказал вице-президент АТОР Александр Курносов.

Точных сроков начала работы соглашения и формирования списков туристических групп пока нет, отметили в АТОР. Российская сторона неоднократно сообщала, что процесс «находится на финальной стадии», но даты возобновления действия соглашения так и не названы.

В АТОР подчеркнули, что Китай является самым перспективным рынком для въездного туризма в России. Граждане других стран сейчас в России не поедут, в частности из-за отсутствия авиарейсов, невозможности оплачивать покупки картами Visa и Mastercard иностранных банков и политической ситуации в целом.

О возобновлении действия соглашения о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров между Россией и Китаем 20 февраля сообщило Минэкономразвития. Однако процесс приостановился из-за актуализации списка китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения.

В январе посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о возобновлении выдачи туристических виз россиянам. После чего все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Запросить визу в Москве можно не раньше чем через два месяца, в Санкт-Петербурге — через месяц. Эксперты ожидают, что в 2023 году турпоток из России в КНР составит 30–40% от допандемийного уровня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Граждан резко потянуло на восток».

Милена Костерева