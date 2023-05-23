Уход остался почти незамеченным

Уход иностранных брендов никак не повлиял на уровень жизни половины россиян — каждый второй респондент заявил, что качество потребления не изменилось. Выяснилось, что четверть потребителей вообще не пользовались продукцией западных марок, а другие — 38% — считают, что Россия легко сможет заместить их товары и сервисы. Исследование рынка провел банк «Открытие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Вместе с тем аналитики отметили, что самыми чувствительными к привычным брендам оказались жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассказал специалист пресс-службы банка «Открытие» Андрей Бочаров:

«Почти 2/3 опрошенных нами россиян нейтрально или даже положительно относятся к уходу с рынка известных международных компаний. Мы перечислили несколько самых известных брендов — Apple, Chanel, BMW, McDonald's. 38% респондентов уверены, что Россия легко сможет заменить эти товары и сервисы, и еще 25% отметили, что и не пользовались ими.

Вместе с тем 21% опрошенных отнеслись к такому уходу отрицательно, сказав, что им будет не хватать этих компаний. 16% считают решение покинуть Россию неоправданным.

В подтверждение своего мнения половина респондентов сообщили, что уход известных иностранных брендов никак не сказался на их уровне жизни и качестве потребления.

18% участников опроса даже видят в этом положительные изменения. А у 29%, по их признанию, уровень жизни и качества потребления, к сожалению, ухудшился. Чаще всего об этом говорили жители Московского региона».

Из той трети респондентов, которые отметили ухудшения качества жизни, 44% заявили, что хотели бы возвращения иностранных компаний. Но в целом ассортимент товаров на полках магазинов за последние полтора года мало изменился, отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его словам, заметные пробелы есть только в двух категориях — мебель и автомобили:

«Уход IKEA оказался гораздо более заметным, потому что компания предлагала ту продукцию, которой, по сути, ни у кого не было, ведь товары изготавливались именно под нее. Здесь замещения не произошло и не произойдет, потому что это все-таки уникальный подход к самому формату магазина и формированию потребительских предпочтений. Но мы знаем, что на маркетплейсах появились товары IKEA, то есть какую-то часть продукции все-таки купить можно.

Кроме того, на автомобильном рынке очень наглядная ситуация с недостатком моделей. Но, опять же, далеко не каждый россиянин регулярно меняет машину, поэтому серьезного какого-то удара не случилось, выбор остался».

Между тем после начала военных действий на территории Украины свой бизнес в России свернули только 8,5% от всех западных компаний, которые работали в стране. Такие данные в феврале приводили аналитики из швейцарского института IMD. По подсчетам исследователей, среди ушедших больше всего компаний из США — 18%, далее идут предприниматели из Японии и Евросоюза.

Среди остающихся самая многочисленная категория — это компании Германии. По оценке Центра стратегических разработок, потери бизнеса, который полностью ушел из России, составили около $240 млрд. Причем самые большие убытки понесли фирмы из США и Великобритании.

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Светлана Белова