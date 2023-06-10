Что происходит после ввода войск России на Украину. День 472-й

Сальдо сообщил об эвакуации более 6 тыс. жителей из зоны затопления от прорыва плотины Каховской ГЭС. По предварительным данным «РусГидро», Днепр войдет в свое привычное русло к 16 июня. В Крыму сбиты две баллистические ракеты. МККК готов помочь населению на обоих берегах Днепра после разрушения Каховской ГЭС. Посол Украины оценил ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

12:08. Прививки от инфекционных заболеваний начали делать людям в ранее затопленных территориях Херсонской области, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

12:05. Сервис Bi.Zone в этом месяце зафиксировал массовую фишинговую рассылку писем российским компаниям. Письма отправлялись под видом документов от госорганов о призыве и мобилизации.

12:05. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что ночью под обстрел попал военный аэродром Миргорода. Он уточнил, что удар был нанесен баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

11:52. В «Укргидроэнерго» заявили, что Каховское водохранилище потеряло более трети объема воды с момента прорыва дамбы.

11:51. ЦРУ после взрыва «Северных потоков» сообщило военной разведке Бельгии, что подозревает в его организации украинцев, сообщает газета De Tijd со ссылкой на источник.

11:49. Значительная часть вооружений из нового пакета военной помощи США Киеву на сумму 2,1 млрд долларов не будет отправлена на Украину в ближайшее время, сообщило агентство Bloomberg.

11:49. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, которые ФРГ поставила Киеву, в ходе конфликта на Украине не говорят, однако признал, что они существуют.

11:48. Шведская компания Essity (производит средства личной гигиены и владеет брендами Zewa, Libresse и Libero) заявила, что прекращает деятельность в России и продает свой бизнес в стране — заявление.

11:47. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить служить по контракту гражданам с судимостью (кроме «тяжких» статей) в период мобилизации и в военное время. Также он разрешит заключать контракты ограниченно годным к службе (если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны).

11:15. Украинская армия перешла в новое наступление на запорожском направлении, заявил глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

11:15. Великобритания направит ?150 млн на помощь украинцам в переезде в собственное жилье.

11:14. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что его страна сможет вступить в НАТО только после завершения конфликта с Россией.

11:14. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит «алгоритм вступления» в альянс.

11:14. Сальдо сообщил об усилении безопасности Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС.

11:11. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что помогает жителям Херсона и поселка Нововоронцовка после разрушения Каховской ГЭС. МККК выразил готовность оказать гуманитарную помощь населению на обоих берегах Днепра.

11:11. От санкций против России страдают в первую очередь сами страны Евросоюза, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

11:11. Володин: страны Евросоюза воюют против России.

11:10. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две баллистические ракеты в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram. Власти предполагают, что для запуска использовался украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Никто не пострадал.

11:09. Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составит около $14 млрд. Он сказал, что в Херсонской области уже зафиксировали гибель рыбы.

11:09. По предварительным данным «РусГидро», Днепр войдет в свое привычное русло к 16 июня.

11:09. Господин Сальдо добавил, что уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м, до 7 м.

11:08. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных в результате прорыва плотины Каховской ГЭС территорий эвакуировали более 6 тыс. человек, включая 235 детей и 81 маломобильного гражданина. Из них 1,7 тыс. человек отправлены в пункты временного размещения (ПВР), 62 человека госпитализированы.

11:07. Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал Вашингтон за очередной пакет военной помощи Украине. По его мнению, США не ставят целью возвращение мира.

11:07. Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал инициативу африканских стран по урегулированию конфликта на Украине.

11:07. В восточной и южной частях Украины ночью работала воздушная тревога. Произошли взрывы в Одессе.

11:07. В Херсонской области произошел взрыв в пункте временного размещения. Один человек погиб.

11:07. Премьер Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.