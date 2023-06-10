Вода почти полностью ушла из затопленной Новой Каховки

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода, затопившая Новую Каховку после разрушения Каховской ГЭС, почти полностью ушла из города. По его словам, власти рассчитывают вернуть город к нормальной жизни в течение недели.

«По большому счету весь город освобожден от воды. Мы приступили к откачке вод, которые еще стоят в подвалах. Запущена энергетика»,— сказал Владимир Леонтьев в разговоре с «Ъ FM». На момент разрушения ГЭС 6 июня вода в Новой Каховке поднималась на 12 м. Мэр также сообщил, что ежедневные анализы воды из лабораторий подтверждают, что вода в городе пригодна для питья.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась 6 июня. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. Украинская сторона эвакуировала с затопленных территорий более 3 тыс. человек, Россия — более 6 тыс. По данным российских властей, погибли семь человек.

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