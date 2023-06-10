Фестиваль сидра в Москве перенесен из-за отравлений в регионах

Организатор фестиваля «I Love Cider 2023» Алина Локтева сообщила о его переносе. Он был запланирован в Москве на 17 июня, 6 июня его отменять не собирались, сообщила РБК госпожа Локтева. Теперь его предполагается провести 15 июля.

С 5 июня сначала в Приволжском федеральном округе, а затем и по всей стране произошли массовые отравления после употребления «Мистера Сидра». По данным Минздрава России от 9 июня, общее число жертв выросло до 31 человека. От суррогата пострадал 101 человек.

«За прошедшую неделю мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлекшей множество жертв, а также, как следствие, рост информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре. Новости, комментарии и жалобы стали причиной настоятельных рекомендаций со стороны властей перенести фестиваль»,— говорится в сегодняшнем обращении Алины Локтевой. Сейчас она планирует обратиться за поддержкой в мэрию Москвы и лично к столичному мэру с просьбой оказать содействие в размещении фестиваля «I Love Cider 2023» в рамках городских площадок Москвы.

По результатам экспертиз в самарском «сидре» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья. Суррогатный напиток производили на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в Самарской области. Поставщиком «Мистера Сидра» выступал индивидуальный предприниматель, владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов.

О последствиях читайте в публикации «Ъ FM» «"Люди боятся покупать сидр"».

Мария Федотова