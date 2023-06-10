Володин: страны Евросоюза воюют против России

От санкций против России страдают в первую очередь сами страны Евросоюза, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он в очередной раз раскритиковал Запад за поддержку Украины и поставки ей оружия. По его мнению, страны ЕС таким образом «воюют против» России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Страны Евросоюза воюют против нашей страны. Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население»,— написал господин Володин вTelegram.

Он добавил, что в 2022 году была зафиксирована рекордная инфляция ЕС, а еврозона сейчас «вошла в официальную рецессию», в то время как темп роста ВВП РФ в этом году ожидается до 2%. «Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны. Не важно, 11-й пакет санкций, 15-й, хоть 20-й — наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее»,— утверждает спикер Госдумы.

Ожидается, что новый, 11-й пакет санкций ЕС в отношении России будет принят в конце июня, к саммиту стран Европы. Предполагается, что под ограничения попадут более 90 компаний по всему миру, которые нарушают санкционный режим. В июне ЕС закрепил механизм введения санкций против родни физлиц из РФ, а также расширил критерии для введения санкций против российских бизнесменов.

Лаура Кеффер