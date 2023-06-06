Евросоюз закрепил механизм введения санкций против родни физлиц из РФ

Совет Евросоюза внес поправки в документ, регулирующий введение санкций в отношении физлиц из России из-за военной операции на Украине. Теперь в нем есть отдельный пункт о возможности введения санкций против родственников политиков, чиновников и бизнесменов. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Родственники физлиц из России попадали под ограничения и раньше. Однако суд Евросоюза в Люксембурге неоднократно обязывал Совет ЕС отменить санкции в отношении близких родственников подсанкционных лиц: экс-супруги Михаила Фридмана Ольги Айзиман, матери бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В случае с матерью Евгения Пригожина суд постановил, что при принятии ограничений учитывались «исключительные родственные связи», что было признано недостаточным основанием для введения санкций.

Согласно внесенным в документ поправкам, под санкции могут попасть «влиятельные женщины и мужчины-предприниматели, ведущие деятельность в России, а также близкие члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду».

Ожидается, что 11-й пакет санкций ЕС в отношении России будет принят в конце июня — к саммиту стран Евросоюза. Под ограничения попадут более 90 компаний по всему миру, которые нарушают санкционный режим в отношении России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина