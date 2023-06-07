ЕС расширил критерии для введения санкций против российских бизнесменов

Совет Евросоюза расширил критерии для введения санкций против российских бизнесменов и компаний. Теперь под ограничения могут попасть любые бизнесмены и компании, которые работают в наиболее доходных секторах экономики. Также ЕС сможет вводить санкции против членов семей ведущих бизнесменов. Документ опубликован в официальном журнале ЕС, обратили внимание РБК и Telegram-канал The Sanctions Law.

Соответствующую поправку внесли в подпункт g п. 1 ст. 3 Регламента Совета ЕС об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Этот раздел содержит критерии, которым должны соответствовать физические и юридические лица, чтобы ЕС смог ввести против них ограничения.

Как следует из новой редакции документа, под санкции могут попасть:

ведущие предприниматели, работающие в России, их ближайшие родственники и другие люди, которые получают выгоду от их работы,

предприниматели, юрлица, организации и органы, занятые в секторах экономики, являющихся существенным источником дохода для правительства России.

Поправки вступили в силу сегодня, 7 июня. Документ опубликован вчера, 6 июня.

Совет ЕС пояснил, что обновил критерии, так как между российским правительством и ведущими бизнесменами есть связь через «взаимную выгоду и поддержку». Поэтому, по мнению ЕС, под санкции также должны попадать ведущие предприниматели, которые работают в любом секторе экономики России.

В прошлой редакции документа под санкции могли попасть «ведущие предприниматели, юридические лица, структуры или организации», работающие в секторах экономики, которые обеспечивают существенный доход правительству России. Критерий ввели в конце февраля 2022 года в рамках второго раунда санкций ЕС против России в ответ на военную операцию России на Украине.

Олеся Павленко