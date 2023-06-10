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Коммерсантъ FM
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Рогов заявил о новом наступлении украинской армии в Запорожской области

Украинская армия перешла в новое наступление на запорожском направлении, заявил глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российские войска отражают атаку.

«Боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление. Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством»,— написал господин Рогов в Telegram.

Минобороны РФ сообщало, что крупномасштабное наступление украинской армии началось с утра 4 июня. Изначально атаки фиксировались на южнодонецком направлении, позднее стало известно об атаках в Запорожской области. Минобороны утверждало, что Киеву не удалось прорвать оборону российских войск. Вместе с тем Украина не подтверждала начало ранее анонсированного широкомасштабного наступления.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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