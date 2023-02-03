Шаром покатили

Первый визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, ожидавшийся 5–6 февраля, перенесен на неопределенный срок. Виной тому стал неожиданно вторгшийся на территорию США огромный воздушный шар, который американские военные приняли за китайский шпионский аэростат. В Пекине заверили, что речь идет о сбившемся с курса из-за сильного ветра аппарате, который используется в сугубо научных целях. В МИД КНР даже принесли извинения в связи с инцидентом. Но Энтони Блинкен уже передумал лететь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайский воздушный шар над США

Фото: Larry Mayer / The Billings Gazette / AP Китайский воздушный шар над США

Фото: Larry Mayer / The Billings Gazette / AP

Энтони Блинкена, по данным СМИ, ждали в Пекине 5–6 февраля. Это должен был быть первый визит госсекретаря США в Китай с октября 2018 года. Решение о поездке было принято после того, как президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели в ноябре переговоры на Бали в рамках G20. Визит был призван хотя бы немного снизить напряжение в отношениях двух стран, давно находящихся в политической и экономической конфронтации друг с другом.

Но тут в историю вмешался гигантский белый шар, обнаруженный в небе над североамериканским штатом Монтана. В иной ситуации появление в воздушном пространстве США непонятного летательного объекта вызвало бы, скорее всего, меньше ажиотажа: в Пентагоне впоследствии признали, что это далеко не первый случай, когда подобные аппараты случайно или намеренно залетали в воздушное пространство США, хоть и не на столь продолжительный срок.

Предыдущие подобные инциденты не вызывали такого переполоха, как сейчас, либо же о них вообще не информировали общественность.

История с аэростатом-беспилотником над Монтаной, судя по всему, получила столь широкую огласку в США, поскольку произошла буквально накануне ожидавшегося знакового визита Энтони Блинкена.

В американских СМИ новость о подозрительном летающем объекте, залетевшем на территорию США из воздушного пространства Канады, появилась еще в среду. В аэропорту штата Монтата Биллингс-Логан объявили о приостановке всего воздушного сообщения, а в регион прибыли представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и другие подразделения.

«Это неожиданное открытие неизбежно приведет к росту напряженности в отношениях США и Китая»,— предупредила газета The New York Times. «Если подтвердится, что разведывательный летательный аппарат принадлежит Китаю, то это окажется самой "агрессивной" попыткой сбора данных со стороны Пекина за последние годы»,— прокомментировал инцидент американский новостной портал Axios. Агентство Bloomberg, в свою очередь, напомнило, что «китайцы десятилетиями жаловались на слежку США с кораблей и самолетов-шпионов вблизи их собственной территории, что на протяжении многих лет время от времени приводило к конфронтации». Но тем не менее добавило: «Непонятно, почему воздушный шар летит над США в этот момент».

В четверг представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что, по мнению американских экспертов, речь действительно идет о китайском разведывательном аэростате. В оборонном ведомстве США не уточнили, что именно он мог снимать в районе Монтаны, но признали, что аппарат пролетел над несколькими «чувствительными объектами». Известно, что на территории штата Монтана, в частности, находятся шахты межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

Патрик Райдер поспешил заверить, что власти США после обнаружения воздушного шара оперативно приняли дополнительные меры по защите своих объектов. При этом он подчеркнул, что при помощи этого аппарата китайцы вряд ли могли собрать более ценную информацию, чем та, которую они получают при помощи своих низкоорбитальных спутников. Опасности для коммерческой авиации объект, по его словам, также не представлял, поскольку находился очень высоко в небе. Президент Байден, добавил он, был сразу введен в курс дела. Американские официальные лица «в срочном порядке» по разным каналам связались с Пекином для прояснения ситуации.

В Конгрессе, однако, выразили озабоченность происходящим. «Вопиющее пренебрежение Китаем суверенитетом США является дестабилизирующим действием, на которое необходимо обратить внимание, и президент Байден не может молчать»,— написал в Twitter спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Политик призвал администрацию США организовать специальный брифинг для членов Палаты представителей и Сената, посвященный инциденту с китайским аэростатом. Мероприятие в итоге оперативно провели.

Но некоторые все равно не успокоились. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала власти уничтожить этот аппарат. «Байден должен сбить китайский шпионский воздушный шар немедленно»,— написала она в Twitter, добавив, что экс-президент США Дональд Трамп «не стал бы терпеть это». В Пентагоне, однако, объяснили, что сбивать шар опасно: он слишком большой, обломки могут упасть на людей или строения на земле.

Эксперт ИМЭМО РАН Александр Ермаков в разговоре с “Ъ” предположил: американские военные могли решить, что это стратосферный, крайне высотный воздушный шар с разведывательным оборудованием (для фото- или радиоэлектронной разведки).

«В отличие от аппаратов времен холодной войны, которые США многими сотнями, если не тысячами запускали над СССР, он куда более надежен, так как наверняка способен передавать информацию во время полета на спутник. Тогда основной проблемой было, что большинство шаров терялось»,— пояснил эксперт. Как отметил Александр Ермаков, сейчас многие страны интересуются возможностью размещения разведывательного оборудования в высоких слоях атмосферы.

Между тем в Китае в пятницу заверили, что речь идет об исключительно гражданском аппарате. МИД КНР выпустил заявление, в котором пояснил, что «аппарат используется для научных исследований, в том числе метеорологических» и сбился с курса из-за сильных ветров. Китайские дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что он непреднамеренно вошел в воздушное пространство США.

Однако к этому времени Энтони Блинкен уже распаковал чемоданы. В Госдепартаменте перенос визита объяснили так: «Мы приняли к сведению заявление КНР, в котором они выразили сожаление, однако присутствие этого воздушного шара в нашем воздушном пространстве является отчетливым нарушением суверенитета и международного права. И то, что это произошло, неприемлемо». Американские дипломаты, как пояснили далее во внешнеполитическом ведомстве США, провели консультации с другими министерствами, а также с Конгрессом и сочли, что «условия в настоящий момент не подходят для поездки госсекретаря Блинкена в Китай».

Когда он теперь отправится в Пекин, неясно. В Госдепартаменте об этом говорят расплывчато: «При первой же возможности, когда позволят условия».

Елена Черненко, Анна Фомина