Депутаты хотят сделать миллиарды на номерах

Депутаты фракции «Новые люди» предложили правительству возобновить работу над реализацией идеи по продаже гражданам так называемых «красивых» номеров — государственных номерных знаков с запоминающимся сочетанием цифр и букв. Концепция таких аукционов обсуждалась МВД и Минэкономики в 2019–2020 годах, но от нее отказались из-за замечаний Минфина. Парламентарии считают, что к идее нужно вернуться: государству не помешают дополнительные «миллиарды» в условиях возрастающего дефицита бюджета. Эксперты говорят о сложностях предложенного властями механизма, но признают, что интерес к «красивым» номерам у автовладельцев есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Еще в январе 2020 года Минэкономики совместно с МВД разработало проект постановления правительства с правилами «резервирования» за автовладельцами номеров «с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями». Документ готовился по поручению Владимира Путина, которое он дал еще в ранге премьера в 2010 году. Планировалось разрешить гражданам выкупать номера с привлекательным сочетанием букв и цифр через портал госуслуг: конкретные комбинации и повышенные пошлины закреплялись в Налоговом кодексе.

Предлагались, в частности, такие расценки. 600 тыс. руб. за номер с сочетанием одной буквы и цифры (например А111АА или О77700), 450 тыс. руб.— за номер с цифрами от 100 до 900 и одинаковыми буквами (например В900ВВ) и т. д.

Региональные власти могли рассчитывать на 50% доходов от продажи. Субъекты также наделялись правом применять к базовым ставкам повышающий коэффициент, увеличив пошлину, к примеру, в десять раз.

Проект прошел общественное обсуждение на regulation.gov.ru в июле 2020 года, затем был направлен в правительство, с тех пор новостей не было. «Новые люди» в апреле 2023 года обратились по этому поводу в Белый дом. «Легально получить "красивый" номер невозможно, люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу,— объяснял депутат Антон Ткачев.— Чтобы этот теневой рынок ушел в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через аукционы». Минэкономики от имени правительства ответило господину Ткачеву: разработка проекта приостановлена, проект не был поддержан Минфином и возвращен из аппарата Белого дома.

В Минэкономики, отвечая на запрос “Ъ”, подтвердили, что работа над проектом не ведется, причин не назвали. В Минфине в пятницу рассказали “Ъ”, что концептуально ведомство идею поддержало, однако направило в Минэкономики «рекомендации для доработки документа», также не конкретизировав, о чем идет речь.

В пятницу господин Ткачев направил еще одно письмо в кабмин (“Ъ” ознакомился с текстом). Надо возобновить работу над проектом и запустить аукционы до конца 2024 года, настаивает парламентарий: «В условиях возрастающего дефицита консолидированного бюджета РФ (по данным Минфина, за пять месяцев 2023 года он составил 3,4 трлн руб.— “Ъ”) нужно принимать все возможные механизмы, позволяющие увеличивать доходы бюджетной системы без увеличения налоговой нагрузки на граждан».

Депутат уверен, что номерные аукционы позволят государству собирать дополнительно «миллиарды».

В России существуют фирмы, предлагающие услуги по покупке автономеров через аукционы. Покупатель официально приобретает машину с желаемым номером (как правило, донор — это «Жигули» или старая иномарка), регистрирует ее в ГИБДД, номер снимает и резервирует за собой. После этого продает машину за символическую сумму обратно продавцу номеров. Например, на сайте https://autonomera777/net/ в данный момент на торги выставлен номер К999УА99 за 1,15 млн руб. и Н999НН22 за 1 млн руб. В 2022 году на аукцион выставлялся номер В888ВВ88 за 50 млн руб. и X333XX31 за 35 млн руб.

Продажу ГРЗ на аукционе надо было организовать еще 20 лет назад, считает зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации, коллекционер автономеров Петр Шляхин: «Непонятно, почему этот проект так и не дошел до реализации в условиях, когда любая копейка бюджету полезна». Предложенный механизм, предполагает он, был довольно сложным и непрозрачным. «Нужно сделать все проще: выпускается серия, представляющая интерес для людей, открываются торги, объявляется стартовая цена и в течение месяца торгуется,— предлагает эксперт.— Если никто не покупает, номер поступает в обычный оборот, выдается в подразделениях ГИБДД».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов предлагает вообще обойтись без тендеров. «Надо дать людям возможность выбора букв и цифр из имеющихся в наличии номеров за повышенную пошлину,— считает он.— Платишь 5 тыс. руб. и выбираешь, что тебе нравится. Платишь 800 руб.— получаешь номер в произвольном порядке. В этой сфере работают только простые решения».

Иван Буранов