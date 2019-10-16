Порядок номеров не выстраивается

ГИБДД России и Минэкономики не могут договориться о судьбе так называемых красивых номеров. В Госавтоинспекции считают, что гражданам надо дать возможность купить любой знак на портале госуслуг, оплатив госпошлину. В Минэкономики настаивают на обязательном проведении аукционов по продаже «индивидуальных буквенно-цифровых обозначений». Опрошенные “Ъ” эксперты поддерживают позицию ГИБДД.

О спорах вокруг продажи госномеров с запоминающимся сочетанием букв и цифр рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров на всероссийском совещании Госавтоинспекции в Екатеринбурге. В 2010 году, напомним, работавший тогда премьером Владимир Путин распорядился разработать правила проведения аукционов по продаже госзнаков. Предусматривающий это нововведение закон «О государственной регистрации транспортных средств» разрабатывался много лет и вступает в силу 1 января 2020 года (“Ъ” об этом неоднократно рассказывал). В ноябре 2018 года стало известно, что Минэкономики начало разработку проекта постановления правительства для проведения аукционов по торговле «красивыми» номерами, но работа тоже затянулась.

В Госавтоинспекции считают, что от идеи аукционов нужно вообще отказываться, рассказал Роман Мишуров. ГИБДД России предлагает другую схему — с использованием портала госуслуг (более 100 млн пользователей). Автовладельцу, который запрашивает госуслугу регистрации автомобиля, предложат выбрать номер из массива доступных, за это нужно будет заплатить госпошлину (размер ее еще не определен). Повышенная пошлина даст доступ к массиву «красивых» номеров (три повторяющиеся буквы, цифры и т. д.— конкретный перечень будет определяться регионом). Размер пошлины может быть уменьшен и увеличен по решению региональных властей: на федеральном уровне закрепят лишь базовую ставку (по аналогии с транспортным налогом и тарифами ОСАГО). Выбрав номер, владелец бронирует госзнак, например, на сутки, в течение которых он должен внести оплату и зарегистрировать машину.

Роман Мишуров объяснил, почему в ГИБДД предлагают отказаться от аукционов: номера на торгах скупят перекупщики, граждане к ним доступа в итоге не получат. «Опасения мы уже обозначили»,— заметил господин Мишуров, уточнив, что на эту тему прошло уже два совещания у первого заместителя главы МВД Александра Горового, очередное планируется в конце октября в Минэкономики.

Господин Мишуров также напомнил, что с 1 января будет запрещено ездить на автомобилях без номеров (это также предусмотрено законом «О государственной регистрации транспортных средств»). Сейчас после покупки нового автомобиля можно выехать из салона без госзнаков и в течение десяти дней поставить его на учет в ГИБДД. С нового года придется либо ставить машину на учет и получать номера в автосалоне (это также новая опция закона) либо вывозить ее на эвакуаторе. Для тех, кто покупает подержанный автомобиль, процедура не меняется: после покупки машины остается госзнак прежнего владельца, в течение десяти дней нужно перерегистрировать машину на себя.

В пресс-службе Минэкономики на запрос “Ъ” ответили, что министерство с МВД «вырабатывает согласованную позицию по предоставлению гражданам РФ права резервирования индивидуального буквенно-цифрового обозначения, которое присваивается транспортному средству при его государственной регистрации». Ведомство «в целом поддерживает подходы МВД по закреплению четкой процедуры, но готовит предложения, предусматривающие в том числе привлечение субъектов РФ к этой деятельности». Это связано с тем, что с 1 января 2020 года номерные знаки будут привязаны к региону, где зарегистрирован автовладелец: новый номер будет выдаваться только с кодом родного для гражданина региона (например, жители Рязанской области смогут получить номер с кодом 62, Псковской области — 60). «Внедрение процедуры аукционов может способствовать в том числе расширению возможности участия более широкого круга лиц при выборе определенного госрегзнака, а также позволит резервировать буквенно-цифровое обозначение до приобретения транспортного средства»,— считают в министерстве. В ведомстве подтвердили, что ситуация будет обсуждаться с представителями МВД на совещании у замминистра экономического развития Саввы Шипова 24 октября, там будет согласовываться «итоговая процедура резервирования "красивых" номеров».

«Я склоняюсь к концепции ГИБДД,— говорит глава Союза производителей государственных регзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева.— В этом случае все находятся в одинаковой ситуации и платят за "красивый" номер равную цену. На аукционе госзнак получает тот, у кого больше денег. Это приведет к тому, что все "вкусные" номера быстро раскупят перекупщики, перепродав их впоследствии втридорога обычным гражданам, как это сейчас происходит с билетами в театры». Госпожа Шерстнева заметила, что продажа привлекательных номеров через госпошлину уже работает много лет в Белоруссии и каких-либо нареканий система не вызывает. «В целом, я считаю, интерес к "красивым" номерам за последние годы сильно поубавился — во многом из-за развития систем фотовидеофиксации»,— добавила она. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что покупку «красивых» номеров нужно максимально упростить. «Пусть граждане за госпошлину смогут купить вообще любой номер,— говорит он.— Водитель должен иметь возможность через простую форму на портале госуслуг ввести желаемое сочетание букв и цифр, а система сама ему скажет, свободен госзнак или нет. Это будет самым удобным вариантом».

Иван Буранов, Екатеринбург