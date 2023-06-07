Лишение камерного типа

Госсовет Татарстана предложил лишать водителей прав за нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Сейчас за повторный выезд на встречную полосу движения и превышение скорости более чем на 60 км/ч водительского удостоверения можно лишиться, только если нарушителя остановил инспектор ДПС. Автоматические комплексы в этом случае высылают владельцу транспортного средства штраф в 5 тыс. руб. Штрафы «не дают результатов», пришли к выводу татарские парламентарии, поэтому суды, рассматривая дела о лишении прав, должны также принимать в качестве доказательств материалы видеофиксации.

Проект поправок к КоАП РФ, которые парламент Татарстана направил на рассмотрение в совет законодателей при Госдуме, предполагает «усиление мер ответственности за повторное нарушение правил обгона и скоростного режима». Изменения вносятся в ст. 12.9 КоАП (превышение скорости), ст. 12.15 (нарушение правил разъезда или обгона), а также ст. 28.6 (назначение административного наказания без составления протокола).

В настоящий момент за повторное превышение скорости движения более чем на 60 км/ч (ч. 7 ст. 12.9 КоАП) и повторный выезд на встречную полосу (ч. 5 ст. 12.15 КоАП) нарушителя могут лишить прав на один год. Непременное условие: нарушения должны быть выявлены сотрудником полиции. В случае фиксации тех же составов автоматическими комплексами владельцу автомобиля грозит штраф в 5 тыс. руб. В этом случае администрирование предусмотрено без составления протокола сотрудником ГИБДД и последующего судебного разбирательства.

Госсовет Татарстана предлагает унифицировать подход и лишать прав собственников транспорта, даже если нарушения скоростного режима и правил обгона зафиксировали камеры.

Авторы поправок полагают, что мера «окажет действенный эффект на нарушителя». В пояснительной записке приводится следующая статистика. Из-за выезда на встречную полосу движения в Татарстане в прошлом году произошло 389 ДТП (11,6% от общего количества), а в целом по стране — 10,9 тыс. аварий (8,6%). «Привлечение водителя к административной ответственности за нарушение правил обгона не дает результатов, и он повторно совершает аналогичное правонарушение»,— утверждают парламентарии. Так, за 2022 год за повторный выезд на встречку в Татарстане возбудили 461 административное дело, что на 19% больше, чем за предыдущий год.

В татарстанском парламенте напоминают, что в 2021 году в УК РФ появилась ст. 264.2, по которой к уголовной ответственности могут привлечь за неоднократное совершение обгона в нарушение правил дорожного движения, а также за нарушение скоростного режима более чем на 60 км/ч. Однако из-за того, что нарушения должны фиксироваться сотрудниками полиции, а не камерами, жалуются авторы инициативы, в республике смогли возбудить лишь два таких дела, а по всем регионам — 45.

Депутаты подчеркивают, что сейчас нарушения ПДД фиксируются в основном камерами.

Так, в прошлом году в регионе за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч и 80 км/ч центром автоматической фиксации нарушений (ЦАФАП) было вынесено 10,9 тыс. постановлений, а за повторный выезд на встречную полосу движения — 69. За этот же период инспекторами ДПС по ч. 7 ст. 12.9 КоАП возбудили всего 9 дел, а по ч. 5 ст. 12.15 — 392. Аналогичная картина наблюдается и в целом по РФ. ЦАФАП по ч. 7 ст. 12.9 вынесено 235 тыс. постановлений, по ч. 5 ст. 12.15 — 31,7 тыс. Инспекторы ДПС возбудили 151 и 11,2 тыс. дел соответственно.

Экс-депутат Госдумы, основатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков отмечает, что наказание только в виде штрафа за нарушения, зафиксированные камерами, введено неслучайно: «Процессуальные документы оформляется в упрощенном порядке: без присутствия водителя, без опроса его в группе разбора, без составления протокола». Он добавляет, что «камеры часто ошибаются» и «могут быть подкручены». «Как мы можем автоматом лишить водителя прав? Ведь камера не видит, кто за рулем?» — недоумевает господин Лысаков. В качестве решения проблемы эксперт предлагает увеличить количество инспекторов на дорогах, «а еще лучше вывести группы скрытого патрулирования».

Заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров заверил “Ъ”, что инициатива республики не отменяет установленного порядка: «Лишение прав будет в любом случае по решению мирового суда».

Однако, подчеркнул он, «в настоящее время суды по делам о лишении водительских прав принимают только материалы о выявленном инспектором правонарушении»: «Мы же предлагаем, чтобы материалы видеофиксации принимались как доказательства».

Отметим, ранее ГИБДД имела право применять на дорогах ручные камеры-детекторы («фены» на водительском сленге), фотографии и видео с которых направлялись в суды для лишения прав. Но 1 июля 2022 года глава МВД Владимир Колокольцев запретил эту практику без объяснений причин. Суды, как следствие, практически прекратили лишать прав за скорость, о чем рассказывал “Ъ” в начале мая.

Кирилл Антонов, Казань