Кадыров прокомментировал конфликт с Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поговорил по телефону с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по поводу заявлений последнего о чеченском спецподразделении «Ахмат». Рамзан Кадыров обвинил основателя ЧВК и ее командиров в нарушении договоренности не упоминать в своих заявлениях ни «Ахмат», ни «Вагнер». Об этом глава Чечни заявил в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Рамзан Кадыров сообщил, что решил позвонить Евгению Пригожину после «ироничного заявления» в отношении «Ахмата». Напомним, 31 мая Евгений Пригожин заявил, что у подразделения «Ахмат» нет задачи освободить всю Донецкую народную республику (ДНР). «И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать»,— сказал тогда основатель ЧВК.

Комментируя это заявление, глава Чечни написал, что подразделения «Ахмата» готовы освободить ДНР. Он напомнил, что Мариуполь был взят «в рекордный срок с гораздо меньшим количеством личного состава», а не за 10 месяцев, как Бахмут. «И какие подразделения после этого можно считать эффективнее? Ответ очевиден»,— написал Рамзан Кадыров.

Далее глава Чечни рассказал, что в ходе телефонного разговора с Евгением Пригожиным они пришли к согласию и пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни «Ахмат», ни «Вагнер» в заявлениях. «Как инициатор разговора, я уже хотел заявить переживающей аудитории о том, что недопонимание улажено, но... Пригожин решил меня опередить и объявил об этом первым, а командиры "Вагнера" уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений»,— написал Рамзан Кадыров.

В них, по словам главы Чечни, основатель ЧВК преподнес реакцию чеченской стороны на его заявления об «Ахмате» «в стиле 90-х» и даже «провел параллель» с убийством Героя России Сулима Ямадаева в 2009 году, а также заявил, что воздержится от «заявлений в адрес национального меньшинства».

Глава Чечни отметил, что оставляет все на совести Евгения Пригожина. Он также не согласился со словами основателя ЧВК о том, что Генштаб и Минобороны РФ не помогают его подразделению. «Помогают и "Ахмату", и ЧВК. Стратегия, поддержка с воздуха, оперативные и разведывательные данные, боеприпасы, амуниция — все это есть»,— подчеркнул Рамзан Кадыров.

Евгений Пригожин критиковал Минобороны на фоне операции по взятию под контроль Бахмута (Артемовск). Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал предпринимателю заменить подразделения ЧВК «Вагнер» подразделениями «Ахмата». Он направлял президенту Владимиру Путину письмо с таким предложением.

После заявления основателя ЧВК об «Ахмате» от 31 мая несколько чеченских политиков публично раскритиковали Евгения Пригожина. Среди них — депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, спикер чеченского парламента Магомед Даудов и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Господин Делимханов предложил основателю ЧВК решить вопросы «лицом к лицу».

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов