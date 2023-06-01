Чеченские политики и военные резко раскритиковали Пригожина за незнание, чем занят «Ахмат»

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, спикер чеченского парламента Магомед Даудов и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов резко отреагировали на слова основателя Частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что ему неизвестно местоположение бойцов «Ахмата» и их возможности. Представители республики припомнили предпринимателю его критику Минобороны. Депутат Адам Делимханов также предложил решить вопросы «лицом к лицу».

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Поводом для конфликта стал ответ господина Пригожина на вопрос о том, действительно ли силы «Ахмата» способны взять под контроль Донецкую народную республику. Он говорил об этом накануне, 31 мая. «Я никак не могу комментировать, где будут находиться "ахматовцы", я не погружен в эти детали, все подразделения держат их в секрете. Это нормальная ситуация во время войны»,— объяснил предприниматель в аудиокомментарии, который опубликовала его пресс-служба в Telegram. Он выразил уверенность, что «Ахмат» способен взять под контроль определенные населенные пункты, но у них «не стоит задача всю ДНР освободить». «И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать. Не вижу здесь никаких подколов»,— добавил господин Пригожин.

Первым на это обратил внимание господин Делимханов. «Увидел в Telegram-канале заявление Евгения Пригожина, в котором он говорит, что ему непонятны задачи, чем занимается подразделение "Ахмат". Естественно, Жень, ты не понимаешь и не должен понимать. Подразделения "Ахмат" выполняют все те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться. Обозначь место и время, и мы объясним, что тебе непонятно. Это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, что у нас проблемы и что нет боеприпасов и так далее и тому подобное»,— сказал депутат в видеокомментарии в своем Telegram-канале.

Господин Делимханов отметил, что «Ахмату» в первое время тоже было сложно, но проблемы были решены вместе с Минобороны и другими структурами. «Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори мест, где и когда увидимся. Как говорил Рамзан Ахматович, мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим»,— добавил он.

За этим последовал комментарий господина Алаудинова. «Это было бы не так важно, если бы не отношение Рамзана Ахматовича к Евгению Пригожину. На протяжении всего периода СВО Рамзан Ахматович лично мне говорил, что нужно поддерживать ЧВК "Вагнер" и что Евгений Пригожин его брат. В свою же очередь я в каждом своем публичном выступлении отмечал, что ЧВК "Вагнер" работает, что это реально боевое подразделение. Хотя не всегда и не всем это нравилось, но я строго придерживался этого»,— отметил командир «Ахмата» в Telegram.

Господин Алаудинов обратил внимание на слова господина Пригожина о том, что «Рамзан Ахматович не говорил об освобождении всей Донецкой Республики». «Если нас перекинули на донецкое направление, то гарантирую, что спецназ "Ахмат" сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена»,— написал он.

Господин Даудов обратился к господину Пригожину через Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «В заявлениях всегда намекаешь, что кого-то надо расстрелять... Так вот я скажу тебе, за такие заявления... во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную, сразу поставили к стенке бы»,— ответил спикер чеченского парламента на претензии господина Пригожина об отсутствии боеприпасов.

Евгений Пригожин критиковал Минобороны на фоне операции по взятию под контроль Бахмута (Артемовск). Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал предпринимателю заменить подразделения ЧВК «Вагнер» подразделениями «Ахмата». Он направлял президенту Владимиру Путину письмо с таким предложением.